El gran salto de Mariana di Girolamo: se fue a vivir a España

Mariana Di Girolamo está viviendo un gran momento. En lo profesional, ha recibido reconocimientos como actriz y en lo personal, está cumpliendo un sueño. Porque, según contó a LUN, se fue a vivir a España con su pololo y su perro.

“Siempre fue un sueño vivir afuera, desde hace muchos años lo quería. Y ahora apareció la oportunidad. Terminé ‘Los Prisioneros’ (una serie), terminé ‘La Jauría’ (segunda temporada) y me vine para acá”, dijo. Fue hace ya un mes y medio que la artista de 30 años se instaló en el barrio Malasaña, en la ciudad de Madrid junto a su pareja, el DJ Sebastián Román y Vito, su mascota.

Sobre este cambio, explica la joven actriz “Mi idea siempre ha sido hacer una doble base. Mi familia está en Chile, mi casa está allá, pero siempre tuve esa curiosidad tanto a nivel personal como profesional de estar en otro lado… Encuentro que esta ciudad está muy viva, lo cual fue súper chocante al principio, considerando cómo se estaba viviendo la pandemia en Chile. Acá todo está abierto”, contó.

Sobre su experiencia de irse acompañada, Mariana aseguró que “ha sido como venir en familia. Al principio como que me costaba un poco más. Mi pareja siempre le ve el lado positivo a las cosas y esto era algo que ambos queríamos hacer. Él es músico entonces hace un rato estaba súper difícil para los músicos”.

Mariana di Girolamo y familia

Mientras su cinta “La Verónica” apronta du debut en Chile, la exintérprete de Mega cuenta que este cambio en familia también busca mejores perspectivas para su pareja. “La idea es que a ambos se nos puedan abrir puertas con esto. Estamos trabajando para que así sea. Y bueno, también nos vinimos con el Vito, que es mi perro y parte de la familia. Ya que no nos trajimos muebles, ni cuadros, ni nuestra loza, trajimos nuestro pedacito de casa, que somos nosotros y el Vito”, dijo y agregó que su perro la ha llevado a conocer la ciudad.

Sobre el traslado en sí, Mariana di Girolamo explicó: “Nosotros estábamos en Chile y no lo pensamos mucho. Dijimos ‘’vamos’ y nos fuimos. Yo tampoco tenía un proyecto pronto, estaba todo servido para hacerlo. Igual creo que hay que ser corajudo para tomar este tipo de decisiones”.

Y se explayó: “Es dejar la casa, la familia, los amigos y yo en Chile siempre tengo trabajo, a veces más, a veces menos, pero hay trabajo”. Tras eso, aseguró: “Confío mucho en mi trabajo, en que soy una persona trabajadora, que lo hago bien, a la que le gusta asumir desafíos aunque a veces sea escalofriante. En ese sentido, no tengo muchos miedos, siento que siempre voy a tener cosas en Chile y voy a poder volver. Me hubiese parecido insoportable quedarme con ese gustito de no saber qué hubiese pasado”.