Pamela Díaz estalló en risa cuando le recordaron el caso de las “joyas robadas”

Pamela Díaz, la figura televisiva de TV+ y TVN, tuvo un sorpresivo recuerdo durante el programa Amiga, que transmite por Instagram junto con Yazmín Vásquez. Cuando estaba hablando del primero beso que dio, mientras vivía en Puerto Montt, dijo que se le habían perdido $5 mil. Entonces Vásquez bromeó con eso, “en el primer beso le robaron cinco lucas, después las joyas robadas”. Y Pamela Díaz estalló en risa.

La alusión de Vásquez era por las joyas que le regaló a Pamela Díaz en 2005 su entonces pareja, el futbolista Manuel Neira. Las joyas las tenía puestas durante una entrevista en el programa “De pe a pa”, en mayo de ese año. Ahí las reconocieron sus verdaderos dueños, una familia de un empresario coreano. Por ese caso, tanto Manuel Neira como Pamela Díaz tuvieron que ir a declarar a tribunales.

Pero del caso de los $5 mil que se le perdieron cuando dio su primer beso no se sabía mucho. Ella lo recordó así. “Una vez me mandaron a comprar pan y llovía fuerte. El supermercado estaba a una cuadra de mi casa. Me pasaron cinco lucas y yo dije que iría caminando, porque sabía que me iba a encontrar con un chiquillo y lo iba a besar en la esquina. Tenía como 14 años”, recordó.

Y añadió que “me ofrecí a ir y había un temporal. Me hacía la sensual, la linda. La cosa es que me pongo a atracar en la esquina, así slurp. Súper piola. Con lengua. Enamorada. Y me demoré mucho y me quedé con el chiquillo hablando y con las cinco lucas. Veo el auto de mi mamá llegar y me dio un charchazo. ‘Andai en las esquinas como las cochinas’, me dijo. Y a él le dijo que no quería verlo nunca más cerca. ‘¿Y los $5 mil?’, me preguntó’”, recordó en el programa.

“Se me habían perdido. Había un temporal y seguramente el viento me voló las cinco lucas… entonces me cagaron con cinco lucas. Y nunca las encontré. ¡El hueón me robó! No me acuerdo de él. Fue en una esquina al frente del supermercado, en la Puerta del Sol, en Puero Montt”, dijo.