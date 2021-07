Ricky Martin aseguró que llevaba “mucho tiempo obsesionado” con trabajar junto a Paloma Mami

El éxito de reproducciones en Youtube que ha tenido la canción “Que rico fuera” de Ricky Martin con colaboración de la chilena Paloma Mami tiene al intérprete puertorriqueño más que conforme, principalmente porque pudo convencer a la artista nacional de participar en el tema.

Así lo dejó de manifiesto en una entrevista con genius.com, donde aseguró que la chilena fue la mejor elección que haya tomado para incorporar al proyecto musical que suma cerca de 21 millones de reproducciones en Youtube y 7,5 millones de descargas por Spotify.

“Cuando yo abro mis pensamientos a los ritmos, automáticamente llega esta canción y yo digo ‘pero esta canción es mía’. Lo único que tenemos que hacer es tocar un poquito de las letras, retocarlas y llevarlas a lo que sería mi sonido”, contó el cantante boricua, quien no tardó demasiado en llegar al nombre de Paloma Mami para sumarse al dueto.

“¿Con quién yo voy a hacer esta canción? Yo quiero trabajar con alguien joven, refrescante, que sepa lo que quiere, que no tenga miedo de decir cosas y por supuesto, tengo bastante tiempo obsesionado con esta gran artista que está a mi lado”, insistió Ricky Martin en el video-entrevista que compartió con la intérprete de “Not Steady”, a quien contactó directamente para sumarse al proyecto.

“Yo lo tiré al cosmos a ver qué pasa. Y qué me contesta: me dice que sí. Y de momento yo le digo a ella, ‘tú puedes hacer lo que quieras, vuelta como te dé la gana, aquí a nadie se le obliga a hacer nada'”, explicó.

Los elogios fueron refrendados por la figura nacional, quien agradeció el gesto de Ricky Martin de dejarla expresarse artísticamente con su habitual sello.

“Esa fue la parte más bacán para mí, porque me dejó ser súper libre, ser yo misma, como siempre lo he sido con mis proyectos. El ya me conoce ahora, que soy muy particular para mis cosas, especialmente mi música, mi letra, el sonido, todo. Así que el Ricky fue súper buena onda y me dijo, así mismo, literalmente ‘vuela, vuela, haz lo que te dé la gana, vamos a hacer lo que quieras'”, cerró.