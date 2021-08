Cinco sagas de películas de terror que puedes ver en Netflix, Amazon y HBO Max

Este lunes 2 de agosto habría cumplido 82 años Wes Craven, destacado director de cine y considerado uno de los maestros del terror.

Resaltó como guionista y cineasta, detrás de clásicos del horror como Pesadilla, Las colinas tienen ojos y La última casa a la izquierda. Además, estuvo detrás de cámaras de la saga Scream, además de obras como La serpiente y el arcoíris, The People Under the Stairs y Vuelo nocturno.

En ese marco, te dejamos cinco sagas de películas de terror que puedes ver en Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max.

Cinco sagas de películas de terror en Netflix, Amazon y HBO Max

Pesadilla (HBO Max)

Freddy Krueger se convirtió en uno de los personajes más conocidos de las películas de terror, de la mano de la saga Pesadilla en Elm Street. En ella, un grupo de adolescentes sufre horribles pesadillas, protagonizadas por un misterioso hombre con un guante con afiladas cuchillas.

En HBO Max se encuentran Pesadilla 3, Pesadilla 4, La muerte de Freddy: la pesadilla final y La nueva pesadilla de Wes Craven.

Revisa el trailer ACÁ

The Conjuring Universe (HBO Max)

Obligados a enfrentarse a una poderosa entidad demoníaca, los Warren se encuentran atrapados en el caso más terrible de sus vidas.

El Conjuro, El Conjuro 2, El Conjuro 3, Annabelle y Annabelle 3 se encuentran a disposición en HBO Max.

Revisa el trailer ACÁ

REC (Amazon)

Una reportera de televisión y un camarógrafo siguen a los trabajadores de emergencia hasta un oscuro edificio de departamentos y rápidamente se encuentran con algo aterrador.

Exitosa saga de películas de terror española, encontrándose las cuatro cintas en Amazon Prime Video.

Revisa el trailer ACÁ

Chucky (Netflix)

Chucky, el muñeco diabólico, es otro de los clásicos personajes del cine de terror, que apareció por primera vez en 1988 y que hasta la actualidad sigue con presencia en la pantalla grande.

En Netflix se encuentran disponibles Chucky 2, Chucky 3, La maldición de Chucky y Seed of Chucky.

Revisa el trailer ACÁ

El juego del miedo (Amazon)

Morirías por vivir? Eso es lo que dos hombres, Adam (Leigh Whannell) y Gordon (Cary Elwes), deben preguntarse cuando se los enfrenta a una situación mortal.

Las seis primeras partes de la saga Saw se encuentran disponibles en el catálogo de Amazon Prime Video.

Revisa el trailer ACÁ