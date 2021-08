“Me arrepiento de no haber insistido”: Perla Ilich revela presentimiento en último encuentro con ‘Cangri’

Un inesperado momento fue el que se vivió en un nuevo capítulo de Podemos Hablar, cuando Perla Ilich dio a conocer el presentimiento que tuvo durante su último encuentro con Sebastián Leiva, más conocido como Cangri, quien falleció en febrero de 2019.

Luego que Julián Elfenbein invitara a dar un paso adelante a quienes se arrepintieran de haber dicho o hecho algo en la sección “Punto de Encuentro”, la gitana explicó que lamentaba una situación en particular.

“Me arrepiento de una cosa que siento que pude haber hecho y no lo hice. Que significa que el Seba, el Cangri, en la última vez que llegó a mi casa… Lo comento ahora porque mucha gente me comenta cosas, entonces sí puedo decir que me arrepiento de algo”, partió diciendo.

“De que el día que él llegó a mi casa yo sabía que iba a viajar, no tenía idea obviamente a qué iba. Sabía que vendía, que compraba autos. No sé si es algo tonto lo que voy a decir, pero sí me arrepiento de no haberlo abrazado más“, precisó.

Perla Ilich habló sobre su último encuentro con ‘Cangri’ – CHV

Perla Ilich reveló parte de la última conversación que tuvo con el joven, quien se hizo conocido por su participación en el docurreality Perla, tan real como tú. “Yo le dije ‘no vayas para allá’. Sentí esa intuición y se lo dije, de eso no me arrepiento. Pero sí me arrepiento de no haber insistido, porque él me hacía caso“, señaló.

“Cuando supe que viajaba al norte, tipo Bolivia, para allá, le dije ‘¡hueón, no vayas!'”, agregó, indicando que “sentí una cosa extraña que hoy día me arrepiento de no haber insistido“.