Jean Philippe Cretton sobre estado de su relación con Pamela Díaz: “Es difícil de creer…”

Durante las últimas semanas, la relación entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton ha intrigado a más de uno, especialmente debido a los rumores que apuntan a un supuesto distanciamiento de la pareja.

Estas creencias aumentaron aún más, luego que la animadora señalara que estaban “pasando por un momento muy raro” y el animador lo corroborara días después en el programa Almorzando con el Rubio. Otro aspecto que sembró las dudas ocurrió hace algunos días, cuando Sergio Rojas tocó el tema en su programa Que te lo Digo, junto a Hugo Valencia.

El panelista de Me Late dijo haber hablado con una fuente cercana a la animadora para conocer el verdadero estado de su relación. “Dejó de seguirla, pero no es la primera vez“, le comentaron. “La cosa está rara, entre tanto viaje de Pamela y de él, las cosas ya no encajan“, agregaron.

Jean Philippe Cretton se refirió al estado de su relación

Luego de tantos rumores, el animador abordó el tema durante la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, tras ser consultado por su vínculo con Pamela Díaz.

“¿Están distanciados con la Pame? Si bien has estado con harta pega, igual está más fría la relación”, preguntó una persona, a lo que Jean Philippe Cretton contestó: “Generalmente se dice eso porque no hacemos muchas fotografías o videos, pero somos bastante más piolas de lo que se podría creer, la verdad“.

“Yo sé que es difícil de creer, pero somos piolita“, agregó, resolviendo las dudas en torno al estado de su relación con la Fiera, quien durante las últimas semanas ha estado recorriendo algunos sectores del país, debido a su nuevo programa de TVN.