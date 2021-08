Paula Daza le confesó a Julio César de dónde sacó sus blusas: tengo ropa de hace 30 años

Paula Daza, la subsecretaria de Salud, fue la primera invitada de “Pero con respeto”, el programa de trasnoche de Chilevisión conducido por Julio César Rodríguez. La autoridad y el animador hablaron con su mascarilla puesta y luego de hacer un examen para detectar coronavirus. Justamente la pandemia que convirtió a la subsecretaria en el rostro más conocido del actual Gobierno.

El programa donde la invitada estelar fue Paula Daza partió con un monólogo de Julio César Rodríguez sobre cómo se gestó su programa. Rememoró en todos los que estuvo desde que hace diez años llegó a Chilevisión. Y así llegó a los dos últimos años, cuando insistió con que lo dejaran hacer un late, pero por distintas razones nunca prosperaba.

“Ahora sí que es tu programa, pase lo que pase. Para que descanses te vamos a dar el matinal. Eran cinco horas. Estaba resignado. Me sentía más vencido que los 20 mil test de Maipú. Dos años me pasé subiendo a hablar con los de arriba. Puros argentinos que no me entendían nada. Un día subí choriao y les dice que por las encuestas era presidenciable. El jueves pasado me llamaron y me dijeron que el lunes era el estreno”, dijo.

Paula Daza y sus blusas

En cuanto a lo de las blusas Paula Daza dijo que “me sorprendió. Mi papá era muy cuidadoso. Era tremendamente diplomático. Pero tenía un punto en que le gustaban las corbatas de colores. En Uruguay lo vimos en una piscina con una salida de baño floreada. Quizás saqué un poco de él. Yo tengo ropa de hace 30 años, así que probablemente ahora están de moda (…) Usar estas blusas a lo mejor hace que la gente no me mire la cara”. Además, añadió que su hija le compra ropa.

Y en cuanto a Paula Daza, ésta le dijo que “yo soy pediatra y generalmente nos toca trabajar con los niños y se establece un rol de contención. Al final el pediatra es el médico de los niños. Ese rol de comunicador hace esta cercanía”, dijo.

Pese a la insistencia, nunca le dijo a Julio César cuál era el ministro más simpático o el más pesado. “Los tres ministros han sido muy distintos. Son personalidades distintas. Al doctor Santelices le tocó echar andar el gobierno. Mañalich tuvo los primeros tres meses de la pandemia. El que ha llevado la pandemia es el ministro actual Paris. Le ha tocado todo el periodo de casos altos”, dijo.

Y entonces fue cuando Julio César le contó que sabía su sobrenombre familiar: Piolo. Ella explicó cómo llegó a ese apodo. “Somos cinco hermanos. Mis hermanos son todos altos. Yo siempre he sido más chica y yo creo que ahí me pusieron Piolín y de ahí derivó en Piolo”, dijo.