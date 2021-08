Daniela Kirberg reflexionó por su proceso de separación de Julián Elfenbein: “Es difícil”

Daniela Kirberg reflexionó nuevamente respecto de su separación matrimonial con Julián Elfenbein en sus redes sociales.

La periodista y exconductora de “Mamá al cien”, que durante muchos meses se mantuvo en silencio luego del quiebre sentimental con el rostro de CHV, pero que este año reconoció el difícil trance que ha vivido con la ruptura en un Instagram Live de Jordi Castell, abrió un hilo en sus historias de IG en el que habló del proceso de ser madre y mujer que le ha correspondido asumir en este tiempo de pandemia.

“¡Es difícil!”, señaló de entrada la periodista, quien ante la consulta de una seguidora de “¿cómo lo hiciste para superar tu separación?”, ya que a ella le ha resultado “fatal” el proceso recién iniciado, aseguró que lo más importante en estos casos es “apoyarse en la familia”, hacer “deporte” y realizar “terapias” para asumir el cambio.

El proceso interno de Daniela Kirberg

En ese contexto es que la relación que ha cultivado estos últimos meses con sus hijas ha sido parte esencial en su mejoría. “(ser madre y mujer) son roles absolutamente compatibles. Una buena fórmula es incluir a mis niños en actividades que me gusta hacer”, explicó Kirberg, que en mayo ya había profundizado más en los efectos de un doloroso quiebre.

“Estoy yendo con especialistas. Fui al psiquiatra y estoy ahora con terapia, dos veces a la semana. Primera vez en mi vida que comencé una terapia y es lo máximo, me encanta, espero que llegue esa hora. Me ha hecho súper bien. Remedio, terapia y deportes, es también un mix y yo creo que el apoyo de mi familia y amigas. Estoy trabajando en mi“, señaló en aquella oportunidad la modelo a Castell, a quien reconoció que sus momentos de soledad, las veces que sus hijos van a visitar a su padre, han sido muy duros.

“Lo que me ha pasado harto ahora es estar sola. Siempre que se van (con Julián) me da mucha pena y lloro. Estamos una semana y una semana, a mí se me hace más largo, es mucho. Ellos cuando están con él lo pasan chancho, pero yo los echo de menos. Es una postura egoísta. Es súper difícil”, cerró.