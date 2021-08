Fernando Godoy revela que “se robó” el personaje de Nachito en “Casado con hijos”

En “Recreo Teletón” cuatro niños que se atienden en Teletón entrevistan a personajes famosos. Uno de ellos es Fernando Godoy, Javiera Contador, Amaro Gómez-Pablos e Ignacia Antonia. El webshow se puede ver en el canal de Entretención en el sitio www.teletontv.cl.

Los conductores son la exembajadora Florencia (10), Vicente (11), Esteban (11) y Renata, quienes consiguieron rescatar una anécdota de parte de Fernando Godoy y su rol que lo llevó a la fama: “Cuidado con hijos”.

“Así como todos, fui a un casting”, dijo el actor sobre el proceso de pruebas que tuvo varias etapas durante una semana. “Ahora, no eran tantos actores como yo. Porque yo como era grande y me veía chico, me robé el personaje. Por lo general, estaban buscando a niños, pero yo hice a un niño de 12 a 15, cuando tenía 21″ Casi 10 años menos, imagínate”.

El actor también habló sobre qué significó para él ser parte del programa de Mega. “Gracias a ‘Casado con hijos’ es que logramos entrar en las familias chilenas, logramos representar a muchos de ustedes que son nachitos, como la Titi, como la Kena, como el Tito, como los vecinos. Entramos para siempre en vuestros corazones”.

Ya hacia el final de la conversación, el intérprete comenta sobre el rol de esta fundación. “Teletón somos todos, Teletón es Chile, Teletón es la gente en la calle, es la gente dentro de sus casas. Ustedes también, los voluntarios. Los profesionales que están allí, los doctores que a ustedes los curan, además de entretenerlos, los alegran. Son fantásticos, entonces…sabes qué: yo creo que teletón es como un planeta. Es como otro mundo, paralelo”, dijo el comediante que suele apoyar como telefonista en los eventos televisados.

En estos días, además, Teletón está haciendo una campaña para agradecer a quienes han seguido aportando durante la pandemia.