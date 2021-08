Gala Caldirola aclaró posible vínculo amoroso con rostro de CHV

Muy comentada su ruptura matrimonial con Mauricio Isla, a Gala Caldirola, la española que participa del estelar de CHV, “El discípulo del chef”, le han colgado varias parejas en su nueva etapa como soltera.

Y esta semana los rumores se han volcado hacia un compañero de programa, el nacional Camilo Huerta, un rumor que la hispana salió a aclarar en una entrevista con Mariela Montero, quien su nuevo programa de Instagram, “Charlando”, se topó con muchos comentarios de usuarios que se comían las uñas por confirmar el nuevo romance.

“Estoy viendo unos mensajes ahí (…) ¿Por qué la gente dice cosas sin sentido?”, le indicó Gala a Mariela, bastante sorprendida por la serie de mensajes que daban por hecha la relación con Huerta. “He visto como 40 comentarios que dicen que yo estoy saliendo con un amigo mío, que nada que ver. Lo voy a decir, porque me hace mucha gracia”, reflexionó la española, que cortó de plano cualquier especulación de sus seguidores.

“Me hace gracia porque es súper amigo. El día que yo salga con alguien os lo voy a contar, ¿ya? Yo soy súper abierta en esos temas, no tengo ningún problema. Pero no, no estoy saliendo con Camilo Huerta ¡Qué pesados!”, finalizó.