Javiera Díaz de Valdés impactada por la repentina muerte de su marido: “Me cuesta creer que dejaste este mundo”

Con el impacto de una pérdida tan imprevista como fulminante, la actriz Javiera Díaz de Valdés reaccionó luego de confirmar este jueves la muerte de su marido, el famoso crítico literario Juan Manuel Vial.

Un cáncer diagnosticado recientemente fue la causa del fulminante deceso del periodista y escritor, quien a sus 49 años dejó conmocionado al mundo literario con su partida.

Recio, sensible, sagaz: la exigente vara crítica de Juan Manuel Vial – La Tercera https://t.co/002iIyhoGl — Javi Díaz de Valdés (@javdiazdevaldes) August 5, 2021

Fue en su cuenta de Instagram donde la actriz de “Verdades Ocultas” confirmó la triste noticia, que la dejó tan sorprendida como al ambiente literario del país.

La pena de Javiera Díaz de Valdés por una inesperada partida

“Manolito, Mañuko. Me cuesta creer que dejaste este mundo tan veloz, brutal e intensamente, aunque asimismo lo viviste”, arrancó Díaz de Valdés, quien en su posteo acompañó una serie de fotografías del periodista en distintas etapas de su vida matrimonial, que iniciaron en noviembre de 2017.

“Me siento tan afortunada de haber sido familia junto a Rosa y Bicho, también corta, intensa y velozmente. Tan afortunada de haberte conocido profundamente. De nuestro viaje a la Patagonia, de los tomates que plantamos y vendimos, de tanta, tanta risa. Del delirante caldillo de congrio que nos cocinaste y que me enamoró platónicamente de ti 10 años antes de luego casarme contigo. Y de las mil comidas que después me preparaste, de los 10 kilos que engordé junto a ti, del whiskey ahumado en el termo mientras recorríamos la Patagonia que tan bien conocías, del placer de viajar, de ir a un museo y que me contaras la historia a cerca de todo, de cada obra de arte, de cada planta, árbol, pájaro y con tanta gracia”, agregó la actriz, que emocionó a sus colegas con una elocuente descripción de su esposo.

En ella apuntó a la sencillez de un hombre que destacó en el ámbito de la crítica literaria, pero que a su vez supo separar lo profesional de su vida familiar. “Tanta profunda e inconsciente elegancia. De tu poncho fatal. De tu sonrisa. De Leonard Cohen, Nick Cave. Washington DC. De la preciosa sonrisa que ya no está más, no está más. Y tanto, tanto más. Gracias, gracias, gracias, por haberme y habernos querido. No entiendo nada. Perdón por escribir tan mal, perdón por subirte a una red social. Llegaste puntual a celebrar a tu Anita. Te quiero hasta el infinito, Chincol”, reflexionó.

Su mensaje inmediatamente encontró eco entre sus colegas actores, quienes en masa se volcaron a apoyarla en redes sociales y darle su sentido pésame por una inesperada partida.

“Un largo y apretado abrazo Javi. Todo el amor del universo para ti en este día triste. Buen viaje Manuel”, posteó el actor Nicolás Saavedra, lo mismo que el cineasta Sergio Castro, quien le acompañó “en la pena” por la muerte de su marido.

Me da mucha pena la muerte de Juan Manuel Vial. Siempre me pareció alguien tan sensible, tan valiente, tan tímido también. Nunca fuimos amigos, pero siempre sentí por un profundo respeto y cercanía. — rafael gumucio (@rafaelgumucioa) August 5, 2021

Una pena la muerte de Juan Manuel Vial. En 2016 coincidimos como jurados del Premio Municipal de Literatura de Santiago y fue, para mí, un aprendizaje. Sus textos sobre los mapuche, un festín: curiosidad y escepticismo cultural, todo a la vez. Un nihilista sabio. — Pedro Cayuqueo (@pcayuqueo) August 5, 2021

Murió Juan Manuel Vial. Mi querido amigo Manuel. Un hombre noble, sensible, culto y luminoso. Nada será lo mismo. Siempre en mi corazón. Mis condolencias y mi cariño para su familia. — Oscar_Contardo (@oscar_contardo) August 5, 2021