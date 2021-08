Jorge Zabaleta por personalidad de actores: “Tenemos derecho a ser unos h… desagradables”

En una nueva transmisión de Cuento Corto, Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta conversaron con la actriz Mariana Loyola, quien se refirió a algunos momentos de su carrera en televisión.

El conductor de Lugares que Hablan recordó cuando ella y Zabaleta interpretaron a una pareja en la teleserie Machos (2003), y les preguntó si acaso siempre se han llevado bien. “Siempre. Sí poh, automático. Es que nos dan como ataques de risa además. Nos reímos mucho”, contestó la actriz.

“Así como hay gente que se mira y se lleva mal al tiro, que eso también ocurre“, agregó Jorge Zabaleta. “Yo también, yo con un par de animadores me he mirado y nos hemos caído pésimo”, reconoció Pancho Saavedra, negándose a entregar nombres.

Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta junto a Mariana Loyola – Instagram

“Los animadores yo creo que son más celosos, envidiosos. No sé. Son más lateros“, comentó el actor, a quien el animador de Canal 13 le contestó rápidamente. “¿Y los actores? Verdad que los actores son tan simplecitos poh hueón”, dijo.

Tras las risas de Mariana Loyola, Jorge Zabaleta explicó que “nosotros tenemos todo el derecho a ser unos hueones desagradables“. Sin embargo, su colega opinó lo contrario. “No. Nadie tiene derecho a ser desagradable, sobre todo cuando trabajas en equipo”, señaló la actriz.

“Trabajamos con las emociones, con miles de cosas. Y después nos vamos con las emociones para la casa“, insistió Zabaleta, a lo que su compañera respondió: “No, ¡qué lata! No. Me cargan esos actores, me carga, me carga esa onda. No. Eso es latero. ‘Estoy súper afectado…'”.