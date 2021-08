Cómo Rihanna y Reese Whiterspoon se convirtieron en las mujeres más millonarias de la música y la actuación

Rihanna y Reese Whiterspoon son dos mujeres muy conocidas y reconocidas en el mundo del espectáculo. Pero ahora son algo más que eso: gracias a sus respectivas carreras, son multimillonarias.

Tras largos años de arduo trabajo, ambas tuvieron una semana estelar, luego de que se anunciara a través de medios internacionales que sus fortunas son oficialmente enormes.

En el caso de Rihanna, Forbes dio a conocer que la artista cuenta con unos US$ 1.700 millones. Esta cifra no responde sólo a ganancias provenientes de hits radiales o a giras. De hecho, la mayor parte, unos US$1.400 corresponden al valor de Fenty Beauty, su empresa de cosméticos. La cantante consiguió el “saldo” a través de su compañía de lencería, Savage x Fenty (US$270 millones). además de lo ganado tanto con la música y la actuación.

Por su parte, Reese Whiterspoon acaba de vender su productora Hello Sunshine en nada menos que USD$ 900 millones. Si bien no se dio a conocer abiertamente la cifra, ese es el cálculo que tiene The Wall Street Journal. Nada mal para una compañía creada recién en 2016 con el fin de centrar las historias en mujeres.

A pesar de esta venta, la actriz seguirá supervisando las operaciones de Hello Sunshine, junto a otros ejecutivos. Como parte del plan, seguirán trabajando en programas de televisión, películas, series animadas, podcasts, narraciones de audio y series digitales. “Big Little Lies”, “The Morning Show” y “Little Fires Everywhere” con algunas de sus producciones. Además, cuenta con el Reese’s Book Club, club de lectura que no sólo hace recomendaciones, sino que ha llevado a la pantalla estas historias.