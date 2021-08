Diez series imperdibles para ver este fin de semana en Disney+

Disney+ es una de las diferentes alternativas de streaming que existen para disfrutar de series y películas.

La plataforma cuenta con diversas producciones, varias de las cuales tienen relación con el universo Marvel o con Star Wars.

En ese marco, te dejamos diez series que puedes ver en Disney+, ideales para disfrutar durante este fin de semana.

Diez series que puedes ver en Disney+

Loki

El volátil villano Loki (Tom Hiddleston) retoma su papel como el Dios de las Mentiras en una nueva serie que transcurre después de los eventos de Avengers: Endgame.

Revisa el trailer ACÁ

The Mandalorian

Tras la caída del Imperio Galáctico, la anarquía se ha esparcido en la Galaxia. Un pistolero solitario se abre paso por los bordes exteriores, ganando su lugar como cazarrecompensas.

Revisa el trailer ACÁ

WandaVision

Combina el estilo cómico de situaciones clásicas con el Universo Cinematográfico de Marvel en el que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany), una pareja de superhéroes con una vida aparentemente ideal que empieza a sospechar de la realidad.

Revisa el trailer ACÁ

Falcón y el soldado del invierno

Anthony Mackie y Sebastian Stan encarnan a Sam Wilson (Falcon) y Bucky Barnes (el Soldado del Invierno). El dúo que se formó al final de Avengers: Endgame ahora entra en acción en una aventura por el mundo que pondrá a prueba todas sus habilidades, incluida su paciencia.

Revisa el trailer ACÁ

Monsters at work

Tylor Tuskmon se gradúa de Monsters University como el mejor de su clase y llega a Monsters Incorporated luego de obtener su empleo soñado como asustador… o no. En su primer día de trabajo, descubre que no buscan asustadores… ¡buscan bromistas! Tylor es reasignado temporalmente a Monsters Inc Brigada Técnica. Este cambio destroza los planes de Tylor, pero ahora se ha impuesto una nueva meta: convertirse en un bromista.

Revisa el trailer ACÁ

Socios y sabuesos

La vida del joven y estructurado policía Scott Turner queda patas para arriba cuando hereda a Hooch, un perro revoltoso que deja baba por todas partes. No es nada fácil soportar a la nueva mascota, pero de pronto demuestra ser un gran sabueso que lo ayuda a combatir el crimen, encontrar el amor y, quizás, resolver el gran misterio del último caso del papá.

Revisa el trailer ACÁ

La misteriosa sociedad Benedict

Después de una competencia, el peculiar señor Benedict recluta a cuatro huérfanos superdotados para una peligrosa misión: salvar al mundo de una terrible crisis.

Revisa el trailer ACÁ

Big Shot: entrenador de élite

Le tiró una silla al árbitro y lo echaron de la liga universitaria de básquet. Entonces, el famoso entrenador Marvyn Korn acepta trabajar en una secundaria privada para mujeres con la esperanza de salvar lo que le queda de carrera y reputación, pero de pronto se da cuenta que Westbrook es más hostil de lo esperado y que sus métodos infalibles no lo son tanto con adolescentes.

Revisa el trailer ACÁ

Fresh of the boat

Es 1995 y Eddie Huang, un amante del hip hop de 11 años, y su familia, se mudan de Chinatown en Washington D.C. a Orlando, Florida. Un choque cultural para la familia de inmigrantes en una comedia sobre el sueño americano.

Revisa el trailer ACÁ

Érase una vez

Un niño contacta a su madre que lo dio en adopción y la convence de ir a Storybrooke, Maine, donde los personajes de los cuentos que viven allí están atrapados por la Reina Malvada.

Revisa el trailer ACÁ