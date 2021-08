Jennifer Aniston vuelve a la carga contra los antivacunas: “Debemos preocuparnos un poco más que solo de nosotros mismos”

La actriz estadounidense Jennifer Aniston nuevamente se manifestó contraria a las personas antivacunas covid-19, después de haber explicado esta semana en la revista InStyle que incluso había cortado su relación con amigos que no se habían querido vacunar.

Fue en su cuenta de Instagram donde la actriz de las series “Friends” y “The Morning Show” publicó en sus historias un comentario de una seguidora que la cuestionaba por su postura antivacunas, pese a que ella ya tenía sus dosis aplicadas.

Jennifer Aniston, firme con su postura antivacunas

“Pero si estás vacunada, ¿estás protegida, correcto? ¿Por qué preocuparse por la falta de vacunados a tu alrededor?”, le preguntó la usuaria, a lo cual la actriz no dudó en responder por lo que, a su juicio, es una decisión que va en ayuda de todos.

Aniston trató de explicar su postura apuntando a que “si tienes la variante, aún puedes dármela. Es posible que me enferme un poco, pero no seré admitida en un hospital ni moriré”.

En esa línea aseguró que, pese a estar vacunada, igual podría contagiar a otros que no tienen su plan de vacunación completo. “Puedo contagiar a otra persona que no tenga la vacuna y cuya salud esté comprometida (o tenga una condición previa existente) y, por lo tanto, pondría en riesgo su vida. Por eso me preocupo. Debemos preocuparnos un poco más que solo de nosotros mismos”, finalizó.