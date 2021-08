Julio César se pelea con gerente de zoo de tragedia en Rancagua: “Perdón señor, ¿pero he dicho algo que usted no haya dicho”

Julio César Rodríguez tuvo la mañana de este viernes 6 un duro intercambio con el gerente del zoológico Parque Safari de Rancagua. Antonio Rojas, el ejecutivo del zoo donde un tigre mató a una trabajadora de 21 años hablaba con “Contigo en la Mañana” de Chilevisión cuando se molestó con una pregunta. Esta se refería a dónde se encuentra el animal que atacó a la mujer.

En el diálogo Julio César Rodríguez le mencionó que el felino quedó al aire libre, porque no lograron que ingresara a su jaula antes que anocheciera. Ese concepto molestó a Rojas, quien quiso cortar la comunicación, aduciendo que tenía que ir a ver a los trabajadores que se encontraban en shock. Pero Julio César Rodríguez logró mantenerlo en contacto pese a la molestia inicial.

El diálogo fue así:

JC Rodríguez: Me imagino que hay veterinarios. Los animales no son máquinas ni son cosas. Se enferman y tienen estados de ánimo. Aquí usted nos está contando que el animal no respondió al señuelo el día anterior y no se fue a su jaula. Se quedó dando vueltas. Y después nos encontramos con que ataca a una persona….

Antonio Rojas: ¡Noooooo! Pero mire, si el relato lo quiere hacer usted de esa manera y de alguna forma no representa cabalmente lo que yo le he dicho, usted puede hacerlo. Comunicacionalmente usted puede generar la información de la manera que a usted le parezca, que no es precisamente lo que yo he dicho…

JC Rodríguez: Perdón señor, ¿qué de lo que yo he dicho es algo que usted no me haya dicho?

Antonio Rojas: Si a usted le parece claro lo que he dicho, no sé qué más podría agregar…Ahora el tema está en investigación, Julio. Por favor, usted me está…

JC Rodríguez: Yo he dicho sólo lo que usted ha dicho.

Antonio Rojas: Julio, ¿no sé si usted me permite hablar?

JC: Rodríguez: Pero si he dicho lo que usted ha dicho. Que el animal no durmió en su jaula.

Antonio Rojas: Bueno, mire, no es así. El tema no es así. Mire, yo lo siento enormemente. Llevo más de una hora acá. Tengo otras cosas que hacer. Yo lo lamento mucho. No hay mucha más información que pueda dar. Está en proceso de investigación. Está el fiscal acá. Y espero que de alguna manera poder ir a generar con los psicólogos, que están trabajando en este momento con los trabajadores, tratando un poco de contenerlos. Hay muchas cosas que no me voy a poner a discutir. La entonación o la intención de sus comentarios, o de los míos. Yo lo siento si he sido grosero con usted. Le pido disculpas. Pero quisiera dedicarme a mis cosas que son mucho más importante que estar tratando de aclarar entonaciones.

JC Rodríguez: Antonio es que no terminemos en una discusión. Si el ánimo no es de discusión. Déjeme terminar de plantearle lo que le quería plantear. Usted nos contó que el tigre no atendió al señuelo por lo tanto no durmió en su jaula. Durmió al aire libre. Tenemos como un segundo antecedente…

Antonio Rojas: No, no, no. Es que al aire libre, ¿cómo lo interpreta cualquier ciudadano? En su recinto, fuera de la habitación.

JC Rodríguez: Ya sabemos que al aire libre, fuera de la habitación. En un perímetro que está resguardado. Si ya sabemos eso. Yo quiero ir a otra cosa. A lo mejor cuando pasa eso, ¿no es mejor que en la mañana vaya un especialista, un veterinario a ver al tigre? A ver por qué no respondió. ¿O eso es común que ocurra? Esa era la pregunta.

Antonio Rojas: Lo repito, hasta donde yo entiendo, el día anterior se dieron indicaciones que se hiciera mantención en el portón del sector de leones, porque se tenía la tranquilidad que todos los leones estaban en sus habitaciones. Ahora, el sector de leones es más amplio. Se dio indicaciones que no en el de tigre, porque el día anterior cuando se buscó la manera de que volvieran al recinto (…) pero por alguna razón, por la neblina u otra razón, un tigre no volvió a su habitación y quedó libre en el recinto electrificado. ¿Cómo fue que la pareja de trabajadores no sabía? Yo sólo sé que se indicó que se hiciera trabajo donde los leones.