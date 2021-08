Políticamente incorrecto mostró a un polémico miembro de la iglesia: “Espéreme que estoy masticando”

Políticamente Incorrecto, el programa de humor de La Red, presentó este viernes 6 en su sección “Mentir de Verdad”, es una parodia de “Mentiras Verdaderas”, a una persona vestida como obispo. Era “un miembro de la iglesia de verdad”. Interrumpió la entrevista para engullir un banquete y después se fue cuando le empezaron a preguntar sobre los abusos.

El “miembro de la iglesia de verdad” lo encargó Toto Acuña. Y cuando no estaba comiendo, se dedicaba a pedir la dádiva de la misa. También recibió una llamada por algún problema con un sacerdote, al que dijo que tenían que trasladar a algún pueblo donde no hubiera muchos feligreses. Lo ayudaba una persona a la que llamaba “Guillermito”.

La entrevista de Políticamente Incorrecto fue así:

Periodista: La primera pregunta cae de cajón. ¿Qué hace un miembro de la iglesia de verdad?

Miembro de la iglesia: Bueno, yo dedico mi vida a servir al próximo y a los más desvalidos.

Periodista: ¿Y dónde vive usted?

Miembro de la iglesia: En La Dehesa y los fines de semana voy a una parcelita que tengo en el sur.

Periodista: Según nuestro equipo de investigación, su parcelita está en San Fernando y son más de 500 hectáreas.

Miembro de la iglesia: Le ha ido bien a usted mijita. Yo la veo mucho. Lleva muchos años en televisión. Debería donar en nuestra iglesia. A todo esto me dio un poco de hambre. Me pasan el tentempié por favor (le traen un banquete).

Periodista: Continuemos con la entrevista, por favor…

Miembro de la iglesia: Tengo que seguir comiendo, estos vinos son muy caros (se tienen que ir a una pausa porque sigue comiendo)

Periodista: ¿Podemos continuar con la entrevista?

Miembro de la iglesia: Espéreme que estoy masticando.

Periodista: ¿Cuál es la función del Vaticano hoy en el mundo?

Miembro de la iglesia: Cuidar a los más desvalidos mijita. A las personas que tienen menos. Hay gente que necesita tanto, mijita. Por eso es importante que usted dé esa limosnita cuando va a misa los domingos. ¿Porque usted va a misa? ¿O es de las pecadoras?

Periodista: No, no voy a misa y no por eso me considero pecadora. Pero me gustaría tomar el tema del que está hablando, que es la pobreza y el dolor. ¿Qué opina de los dos billones de euros que tiene el vaticano en bienes?

Miembro de la iglesia: Esto es para la pobreza del mañana, mijita.

Periodista: ¿Qué opina de las acusaciones de abuso sexual a niños y niñas de miembros de la iglesia?

Miembro de la iglesia: No vamos a decir que el castillo está sucio porque hay barro en una esquina (…) Me están llamando… (responde una llamada de teléfono) Aló. Pero si ya se lo habíamos advertido. Ya los tiempos no están como antes. Que lo trasladen. A un pueblo (vuelve a la entrevista). Ya me voy a tener que ir, porque estoy viejito.