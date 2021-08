The Covers: la mejor fue Amaya Forch, pero sorprendió la agria disputa de Beto Cuevas

The Covers vivió la noche de este viernes 6 su estreno en Mega. Fue uno que no estuvo exento de una sorprendente polémica, animaba por Beto Cuevas. Y en cuanto a las presentaciones, la más aplaudida fue la actriz Amaya Forch con su tributo a la española Paloma San Basilio. La eligieron el mejor de la noche.

Los jurados de The Covers, en todo caso, le hicieron una pícara mención a que su aprendizaje del acento español para interpretar a San Basilio tenía explicación. No lo nombraron, pero se referían al exmarido de Forch, el periodista Amaro Gómez-Pablos. “Un buen entrenador”, dijo Beto Cuevas. Ella le respondió: “Tuve, tuve nueve años de entrenamiento”.

🌟 @laforch y su tributo a Paloma San Basilio elegido como el mejor de la noche #TheCoversMega pic.twitter.com/5uY2ihNfp9 — Mega (@Mega) August 7, 2021

Así como Forch ganó, los primeros eliminados fueron Catalina Palacios (Marta Sánchez), Blanquita Nieves (Thalía), Gustavo Becerra (El Macha de Chico Trujillo) y César Campos (Enrique Iglesias).

El tributo de Campos condujo a la única gran polémica entre los jueces. No intervino en ella Javiera Contador, pero sí lo hicieron Óscar Mediavilla y Beto Cuevas. Campos interpretó la canción “Héroe”. Mediavilla dijo que “Enrique Iglesias no se caracteriza por ser una persona que afine mucho. Entonces hacer un cover de él es complejo. Él canta cortito, tira frases cortas, para no entrar en desafinaciones”.

Entonces, algo turbado Beto Cuevas dijo que “cuando Enrique Iglesias graba, no está mal, suena mejor, hay que basarse (en eso)”. Y Mediavilla le contestó que “yo entiendo lo que vos decís, Beto. Por ejemplo, alguien que tiene que hacer una versión de un tipo que canta mal, como Enrique…”. Cuevas lo interrumpió y le dijo “pero en un concurso de imitaciones, ¿quién podría ser un buen performer? Si quieres imitar a un cantante que canta mal y cantas mal, ¿entonces lo hiciste bien?”, se preguntó.

A eso, Mediavilla replicó que “entonces terminamos todos sordos. Nos vamos en fila india a perdernos”.

Los otros dos que clasificaron fueron Jordan, que primero interpretó a Cristián Castro y luego a Marc Anthony, y Alejandra Valle, que partió con Mon Laferte y culminó con Gloria Estefan (Mediavilla también cuestionó la calidad vocal de Estefan). En la segunda ronda quedó fuera Willy Sabor, que tuvo un gran debut con Barry White pero se desinfló con Tom Jones, sobre todo porque le cuestionaron la forma en que quiso sortear algunas palabras en inglés.