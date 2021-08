Última oportunidad para ver Malcolm in the Middle en Amazon Prime

Una de las mejores series que hayan existido en la historia es Malcolm in the Middle y no solamente hablo desde la nostalgia, sino que es de esas pocas series de comedia que logran mantenerse fuertes desde el inicio hasta el final, pues hasta el mismo final de esta es completamente memorable. Actualmente, la única manera de ver Malcolm dentro de algún servicio de streaming es por medio de Amazon Prime Video, en donde se encuentran todas las temporadas actualmente, pero solamente por poco tiempo más.

Malcolm tenía razón: la vida es injusta

Ni siquiera fue por medio de un comunicado de prensa, de hecho esto se anunció sin hacer nada de ruido, tanto que a menos que te metas a ver de nuevo la serie no te habrías enterado.

Si actualmente intentas ver Malcolm in the Middle en Amazon Prime Video, encontrarás un mensaje nada alentador para todos quienes queremos ver la serie básicamente todos los días. El mensaje es el siguiente:

Como podrás ver, se nos anuncia que estamos ya en los últimos días para ver Malcolm dentro de la plataforma, pues en cuanto llegue el 13 de agosto, ya no será posible ver ningún capítulo dentro de Amazon Prime Video.

Esto deja muchas preguntas y realmente, ninguna respuesta, pues una vez que se vaya ¿En dónde lo podremos ver? Nadie lo sabe, pero claro, tenemos algunas teorías al respecto que podrían traer algo de tranquilidad para todos nosotros.

Creemos que una vez que esta serie desaparezca de Prime se mudará inevitablemente a otra plataforma, tal vez una que ya tengas o una que aún no hayas pensado en adquirir, pero sea cual sea el caso, a continuación te contamos lo que pensamos sobre todo este asunto, pues es algo que nos interesa a todo los fanáticos de Malcolm y su familia.

¿Nueva plataforma después de Amazon Prime Video?

Siendo que el 31 de agosto llega a nosotros el nuevo servicio de Star Plus, ese en donde sí estarán todas las temporadas de Los Simpson, es muy probable que podamos verla ahí mismo y justo esa también sea la causa de que se vaya de Prime, pues desaparece de la plataforma en el mismo mes en que se estrena este otro servicio. Muy sospechoso si es que me preguntan a mí.

En otro caso, tal vez el mejor de todos para quienes no quieren contratar más servicios, es que esta serie podría llegar a Disney Plus. Esto porque en Estados Unidos esta serie se anunció para la plataforma desde antes de que se estrenará el servicio de Disney.

Pero no es la única pista que podría decirnos que Malcolm podría estar en Disney Plus, sino que también tenemos la parodia (o mejor dicho, referencia directa) de Malcolm dentro de WandaVision, en donde incluso se puede ver un DVD de la serie, lo que confirmó que Disney tiene todos los derechos de esta obra.

Así que, a modo de poder recomendar la serie de Malcolm en cuanto termine el episodio en cuestión de WandaVision, no se nos haría raro ver la serie llegar a la plataforma. Eso y porque Malcolm sigue siendo una serie familiar a pesar de todo, lo que hace que sea perfecta para este servicio.

Sea como sea, parece que es casi seguro que veremos a Malcolm llegar a alguna de las dos plataformas que pertenecen al ratón con más dinero del mundo. Lamentablemente no hay nada que nos pueda confirmar cuál será el siguiente hogar de esta sitcom y solamente podemos especular ante todo esto.

Eso sí, ten en cuenta que tan pronto como podamos encontrar información sobre la siguiente plataforma que nos dejará ver esta serie, te avisaremos a la brevedad. Solo esperemos que siga siendo posible verla y no desaparezca por mucho tiempo antes de poder ver nuestros episodios favoritos de nuevo.