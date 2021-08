Carolina Escobar mostró cómo va su recuperación tras cirugía en el tobillo

Carolina Escobar compartió con sus fans a través de las redes sociales cómo va su recuperación tras someterse a la cirugía. Recordemos que a principios de junio, la presentadora chilena anunció que necesitaba operarse tras presentar una triple fractura en su tobillo.

“Hay dolor, pero también buen ánimo. Por mi ya estaría tejiendo, pero todo el mundo me dice que por favor haga las cosas con calma”, aseguró la conductora del matinal Buenos días a todos después de la intervención quirúrgica.

Además detalló que el proceso de recuperación ha sido más lento de lo que pensó. “Ha estado bien, pero es un poco más lento de lo que me imaginé. La recuperación de una cirugía es distinta a la de una fractura, que fue la lesión inicial. En definitiva, el proceso va lento, pero seguro”, dijo en entrevista para LUN.

La presentadora suma 32,6 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @caroescobartv

Carolina Escobar mostró avances en su recuperación

La reconocida perdiodista chilena mostró importantes avances tras un par de meses de recuperación de la operación. A través del formato de las historias de Instagram, este sábado Escobar compartió un par de videos que demuestran que su proceso ha avanzado mucho.

La famosa de 45 años aparece caminando poco a poco en una cama elástica por sí misma. “¿Quién dijo bastones? Yo no. Caminando sin apoyo”, escribió.

“¿Correr? Todavía no, ahora toca trabajar en la movilidad, rangos y encontrar esos músculos desaparecidos para que hagan lo suyo con el equilibrio”, agregó.

Así es como la profesional sigue recuperandose para retomar sus labores en el matinal de TVN.

La presentadora confesó que los medicamentos la tenían dopada

Caro Escobar reveló que tras la operación tomó tantos medicamentos para el dolor, que se sentía muy “dormida”. Su decisión fue ir dejándolos de a poco para poder reactivarse.

“Estaba bien atontada por los remedios para el dolor. Me despertaba en la mañana temprano, pero luego dormía. Inicialmente estaba con Tramal y con ketorolaco tres veces al día, los que son muy fuertes”, detalló al medio LUN.

Asimismo, aseguró que también ingería pregabalina que también es para el dolor. Sin embargo, terminó usando remedios naturales para sentirse mejor.”Evito al máximo los remedios, prefiero tomar agüitas, por lo que mi cuerpo no está muy acostumbrado a recibir tanta droga”, aseguró.

Gracias a su tiempo libre, la conductora detalló que ahora se ha dedicado a tejer y coser, eso sí, sin dejar de ver el matinal aunque no es muy amante de ver televisión.

“Por más que he tratado, no he logrado dejar de mirar el matinal, para qué voy a mentir. Me encanta tejer y coser, pero todavía no puedo coser. Esto me ayuda a mantenerme activa, porque pasar de 150 km/hr. todo el día, a nada, te puede tirar para abajo. Sin embargo, lo más rico es que he podido disfrutar a mis tres niños y generalmente falta tiempo para eso”, cerró.