Gillian Anderson: cinco producciones de la actriz en Netflix, Amazon y HBO Max en su cumpleaños

Este lunes 9 de agosto cumple 52 años la actriz Gillian Anderson.

La intérprete británica-estadounidense comenzó su carrera en la década del ‘90, saltando a la fama por su rol de la agente Dana Scully en Los Archivos Secretos X.

Pero ese no es su único rol en el mundo de la televisión que ha sido destacado, ya que también se ha ganado los aplausos de la crítica por su papel como Margaret Thatcher en la cuarta temporada de The Crown, además de sus roles en series como The Fall y Hannibal. Mientras que en el cine ha participado en cintas como La casa de la alegría y El último rey de Escocia.

Próximamente será parte de la tercera temporada de Sex Education, en donde interpreta a Jean Milburn, la madre del protagonista. También estará en la serie The First Lady donde personificará a Eleanor Roosevelt y en la segunda temporada de la comedia histórica The Great.

En el día de su cumpleaños, te dejamos cinco producciones de Gillian Anderson que puedes ver en Netflix, Amazon y HBO Max.

The Crown (Netflix)

Este drama narra la vida de la reina Isabel II de Inglaterra, deteniéndose tanto en las rivalidades políticas como en los romances surgidos en torno a su persona durante la segunda mitad del siglo XX.

Sex Education (Netflix)

Por tener una madre terapeuta (Anderson), Otis (Asa Butterfield) siempre tiene una respuesta cuando de sexo se trata. Así que su rebelde amiga Maeve (Emma Mackey) le propone abrir una clínica de terapia sexual.

Mi ex es un espía (Netflix)

Desdichada tras una ruptura, Audrey (Mila Kunis) descubre que su ex es un espía. Por suerte, cuenta con su mejor amiga Morgan (Kate McKinnon), con quien emprende una misión para salvar al mundo.

Johnny English recargado (Netflix – HBO Max)

Rowan Atkinson regresa como el divertido y torpe agente secreto Johnny English para destruir un complot contra el primer ministro chino.

Supremacía robot (Amazon)

La Tierra ha sido conquistada por los robots de una galaxia distante. Los sobrevivientes están confinados a sus casas y tienen que usar implantes electrónicos, con el riesgo de ser incinerados por centinelas robóticos si intentan escapar.

