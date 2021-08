Lollapalooza Chile en peligro: Lotus ve “poco probable” que se pueda realizar

El director de la productora Lotus, Sebastián de la Barra, no se mostró muy optimista respecto a la realización de Lollapalooza 2021.

En entrevista con La Tercera, de la Barra precisó que “es poco probable que suceda Lollapalooza este año, es algo que todo el mundo se espera”.

Añadió que “enfrentamos un escenario complejo, por la falta de directrices de las autoridades. Nosotros estamos dispuestos para hacer Lollapalooza este año pero dependemos de una autoridad que proyecte un mediano plazo para la cultura con directrices claras. La cultura necesita definiciones claras para no perder los siguientes doce meses, porque para activar el primer semestre de 2022 hay que trabajar ahora”.

“Los productores no sabemos cómo organizarnos ni planificarnos, no hay una instancia en la que podamos tener una respuesta oficial con distintas proyecciones para las distintas fases. Simplemente no responden”, añadió.

Hay que recordar que el festival se suspendió en marzo del año pasado debido a la pandemia y fue reprogramado para noviembre del 2020 y luego, para noviembre de este 2021.