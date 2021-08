Nacho Gutiérrez vive complejo momento: postoperatorio le dificulta digerir alimentos

Aunque se lleve una vida sana y se haga ejercicio, es muy importante ir al médico una vez que hay algún tipo de molestia. Ignacio Gutiérrez (más conocido como Nacho Gutiérrez) lo aprendió de la manera más dolorosa. Pues el periodista se tuvo que operar de urgencia. Para peor, la cirugía ha traído una serie de consecuencias negativas a su bienestar.

El comunicador habló del tema en LUN, medio al que reveló que lleva dos meses alimentándose sólo de sopas. ¿La razón?. No puede consumir otro tipo de alimentos.

Según contó el animador que tiene un programa en E! Online Latino, todo comenzó porque se le separaron los músculos conocidos como “six pack” mientras hacía yoga. “Estaba haciendo una postura que es como la araña. Así yo creo que me lesioné muchas veces y no lo supervisé”, dijo el locutor de Radio Pudahuel.

Pero no fue lo único que ocurrió: le salió una hernia. “Me salió una especie de bolita arriba del ombligo, pero me hice el tonto por el tema del Covid y no fui al médico. Después, empezó a crecer”, dijo Nacho Gutiérrez. “Al final no podía ponerme una polera sin que se notara, era como un Alien”, dijo.

Finalmente llegó hasta un centro asistencial. Ahí le dijeron que tenía una diástasis, que es cuando se separan los músculos rectos abdominales, además de la hernia. Por lo tanto, tenían que operarlo de urgencia.

Esta cirugía fue durante la primera quincena de junio, momento en que le indicaron comer liviano. “Me dijeron que tenía que evitar la distensión abdominal. Cuando uno come se hincha la guata y eso hay que evitarlo”, dijo.

Siguiendo las indicaciones, Gutiérrez comenzó a comer sólo líquidos. “Empecé con las sopitas, pero a las tres semanas me empezó a dar hambre. Intenté comer carne, pero me sentía muy mal, me dolió mucho la guata”.

El post operatorio del comunicador se complicó a tal nivel que ha bajado ocho kilos debido a que sólo consume sopas. “Su caso se complicó bastante. Va súper lenta su evolución”, dijo sobre el tema a LUN la nutricionista de Nacho, María Jesús Estay.

Por su parte, Gutiérrez dijo que lo único que espera es que la cirugía no le complique tanto la vida. “Ojalá pueda comerme un bistec para el 18 de septiembre”, agregó.