La sinceridad de Karen Bejarano por Nacho Gutiérrez: “No me gustaría trabajar con él, nunca más”

Karen Bejarano, se confesó con todo en el podcast La Hora Mediática, donde desmenuzó sus trabajos y fue bastante sincera en decir que no volvería a trabajar nunca más con Ignacio Gutiérrez.

Quien fue panelista del matinal de TVN “Buenos Días a Todos”, aseguró que “me empecé a incomodar porque el ambiente en el estudio empezó a hacerse distinto, a cortarse con tijeras (…) no hubo buena vibra con la gente que fue entrando, me empecé a sentir cada vez más incómoda, me terminé yendo, renunciando”.

Y fue ahí que consultada por Nacho Gutiérrez se lanzó con todo: “No nos conocimos mucho, no tuve una relación más allá de lo que se vivía dentro del set, no fue un compañero con el que tuve una relación fuera de cámara”.

“Fue un poco incómodo algunas formas en las que él manejaba los timing en que funcionaba el panel, a la hora de hacer preguntas o dar alguna opinión. Era un poco violenta la forma de golpear la mesa para que uno se callara o para decirte ‘no más’”, dijo.

“Si volvería a trabajar con él…, definitivamente no me gustaría trabajar con él, nunca más”, dijo de forma clara.