Ruth Gamarra tras dichos en “La Divina Comida”: “No creo que sea machista regalonear a tu pareja”

“Yo también tengo algunos pensamientos machistas y estoy de acuerdo en algunas cosas con el machismo. Por ejemplo, a mí sí me gusta servirle a mi marido. O sea, no tengo ahora. Pero sí me gusta que la mujer sirva, que la mujer cocine, levantar los platos“, explicó Ruth Gamarra en un nuevo capítulo de La Divina Comida.

Los dichos de la ex bailarina de Mekano sorprendieron a los invitados del programa, entre los que también se encontraba Constanza Mackenna. La actriz, recordada por interpretar a la ‘gringa’ en Papá a la Deriva (2015), se mostró impactada por sus palabras y reconoció que le choca “escuchar a mujeres machistas“.

En redes sociales, los televidentes reaccionaron negativamente, aunque Ruth Gamarra asegura que fue malinterpretada. En conversación con LUN, señaló: “No pude hablar más porque se quedaron con la idea de que yo era una mujer machista, pero soy todo lo contrario“.

“No creo que sea ser machista regalonear a tu pareja, más cuando él también te puede regalonear. Y repito: no soy machista, creo en la reciprocidad del amor“, agregó. “Si veo que mi pareja llega tarde, cansado, hace frío, ¿cómo no lo voy a esperar con un plato caliente? Es casi sentido común. Él también haría eso por mí”, explicó la ex bailarina, aludiendo a una escena de la serie Los 80.

Ruth Gamarra: “La Coni lo malentendió y no me escuchó”

En conversación con el citado medio, Ruth Gamarra contó que su madre perdió a sus papás muy pequeña, y que se casó con la única pareja que ha tenido. “Era muy aferrada a mi papá. Eso también la hacía ver más machista”, dijo.

“Por ejemplo, a él no le gustaba comer si la comida no la preparaba mi mamá y claro, ella tenía que cocinar“, explicó, asegurando que “gracias a esa vivencia soy todo lo contrario”. “Lo que pasa es que ahora la línea se volvió muy delgada entre ser o no ser machista cuando hay matices“, remarcó.

En este sentido, recordó su participación en el programa de Chilevisión, indicando que no logró explicar su idea durante la cena “y la Coni lo malentendió y no me escuchó“. “Soy súper pro los derechos de la mujer que tienen que ver con la independencia y la libertad de proceder en todo aspecto. Como emprendedora doy charlas motivacionales a otras mujeres para que emprendan, porque a mí también me costó“, se defendió.

“Me da un poco de lata que el debate sobre el machismo sea tan corto o tachar a una mujer de machista porque cuenta su historia familiar. A los hombres también les debe pasar”, comentó, criticando: “A cuántos los tratan de sometidos porque a veces privilegian estar en familia o hacer otra cosa a cambio de ir a ver fútbol”.