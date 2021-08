Cara Delevingne: cinco producciones para ver en Netflix, Amazon y HBO Max en su cumpleaños

Este jueves 12 de agosto cumple 29 años la modelo y actriz británica Cara Delevingne.

Debutó como modelo a los 10 años y se convirtió en uno de los rostros más conocidos en el mundo, ganando importantes premios, siendo portada de diversas revistas y ha sido parte de importantes campañas.

En el mundo del cine incursionó por primera vez en 2012 en la cinta Ana Karenina y ha sido parte en al menos 20 producciones, siendo una de las más conocidas Escuadrón Suicida.

Próximamente será parte de la cinta Punk, en donde compartirá pantalla con el músico Machine Gun Kelly.

En su cumpleaños, te dejamos cinco producciones de Cara Delevingne para ver en Netflix, Amazon y HBO Max.

Cinco producciones de Cara Delevingne en Netflix, Amazon y HBO Max

Una vida en un año (Amazon)

La película sigue a Daryn (Jaden Smith), de 17 años, que se entera que su novia (Delevingne) está muriendo. Se propone darle toda una vida en el año que le queda.

Revisa el trailer ACÁ

Valerian y la ciudad de los mil planetas (HBO Max – Amazon)

El comandante Valerian (Dane DeHaan) y la sargento Laureline (Delevingne) deben proteger a Alfa, la ciudad cosmopolita que es habitada por seres de mil planetas.

Revisa el trailer ACÁ

Campos de Londres (Netflix)

Una seductora joven (Amber Heard) presiente que pronto va a ser asesinada por uno de sus admiradores y, en medio de la pasión y los engaños, intenta identificarlo.

Revisa el trailer ACÁ

The Face on an Angel (Amazon)

La película, dirigida por Michael Winterbottom, cuenta la historia real de una pareja acusada de haber cometido un homicidio. La joven Amanda Knox fue acusada, junto a su novio, de haber matado en 2007 a su compañera de piso. Con Kate Beckinsale y Daniel Brühl.

Revisa el trailer ACÁ

Carnival Row (Amazon)

Orlando Bloom y Cara Delevigne protagonizan Carnival Row, una ficción en la época victoriana llena de criaturas mitológicas inmigrantes. Temidos por los humanos, no pueden vivir, amar o volar en libertad. Pero aún en la oscuridad, puede existir la esperanza, cuando un detective humano y un hada reviven su peligroso romance.

Revisa el trailer ACÁ