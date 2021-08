“De ahí, culo y calzón”: Paulo Brunetti cuenta detalles de su improbable amistad con Bielsa en “La Divina Comida”

Cuatro nuevos invitados llegan esta semana a “La Divina Comida”. Se trata de la presentadora de TV y modelo Angélica Castro, el actor Paulo Brunetti, la bailarina Francini Amaral y el político y exprecandidato presidencial Mario Desbordes.

Cuando le tocó ser anfitrión, el segundo de la noche según un adelanto del programa de CHV, Paulo Brunetti cocinó sus preparaciones con los productos de su emprendimiento llamado Terra Sur.

En tanto, al momento de recibir sus regalos, Paulo se emocionó. Todo por su regalo relacionado a Bocheros, su equipo de fútbol aquí en Chile. Además, tuvo un saludo de Jaime Pizarro. En el mismo tema, el actor contó que conoce a Bielsa tras una obra de teatro.

“Yo estaba haciendo ‘La gata sobre el zinc caliente’, que es la obra por la que vine acá. Llegó y digo cuántas entradas hay vendidas”. Le respondieron que sólo se habían comprado seis tickets, y agregaron: “Pero sacó entradas Marcelo Bielsa”. Brunetti pidió que le comentaran a Bielsa lo del elenco argentino por si se animaba a quedarse a la función.

“Y se quedó. Nos pusimos a conversar y me dijo: ‘¿Te gusta el fútbol?, Ok, el miércoles, mañana llámame y te dejo dos entradas para ver Brasil v/s Chile. Y de ahím culo y calzón, como decimos nosotros”.

De hecho, incluso tiene una gran anécdota. Porque el actor contó que la mayor locura junto a Bielsa fue “hacer 200mts marcha a atrás a todo lo que da en su auto que lo manejaba yo, porque nos habíamos equivocado de cruce”.

Otra de las cosas que reveló es que siempre lo confunden con Bernardo Borgeat y que eso lo molesta muchísimo, porque no se siente para nada parecido a él.

Paulo contó también que lleva 13 años en Chile y quien lo trae para una obra de teatro es Tomás Vidiella, declara que siente que él aún debería estar con nosotros. Su edificio se encontraba frente al departamento de Tomás, dice que se extraña mucho.

Por último, en su noche de anfitrión en “La Divina Comida” Paulo cuenta una anécdota en TV. Cuando participó en la teleserie “Mujeres de Lujo”, se armó todo un revuelo, ya que su personaje se besaba con Tito Noguera. Incluso, recuerda, hasta fueron portada de El Mercurio en ese entonces.