Star+ oficializa sus tarifas de suscripción en Chile con una promoción junto a Disney+

A pocas semanas de estrenarse en Chile y Latinoamérica, la plataforma de streaming de Star+ ya liberó los precios de suscripción a su servicio en el país.

Serán tres paquetes, entre los que destaca una promoción mensual en conjunto con Disney+ a un valor de $10.500.

La suscripción mensual en solitario, en tanto, costará $8.500, mientras que la anual tendrá un valor de 84 mil 900 pesos.

La variada oferta de Star+

La nueva App de Disney llega de la mano de una variada oferta en series, películas y la cadena deportiva de ESPN, con la transmisión en directo de los partidos de la Premier League y la Liga española de fútbol, más otras competencias deportivas como los campeonatos de la NFL, NBA, MLB, NHL y PGA Tour, más los torneos de tenis del ATP Tour, ciclismo, boxeo y la UFC.

En materia de series, la oferta incluye todas las temporadas de Los Simpson, Family Guy, The Walking Dead, American Dad, Futurama, This is Us, American Horror Story, Pose, Grey´s Anatomy, 24, Homeland, Modern Family, Lost, How I met your Mother, Los archivos secretos X y Prison Break.

Los filmes más destacados que ofrece Star+ en su llegada a Chile serán, entre otros, Nomadland, JoJo Rabbit, Bohemian Rhapsody y las dos películas de Deadpool.