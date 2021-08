Estrella mexicana Consuelo Duval cuenta cómo su paso por Chile fue una “patada” al ego: “Nadie me conocía”

La actriz y presentadora de televisión Consuelo Duval tiene 4,6 millones de seguidores en Instagram. Y es una estrella de la comedia ampliamente reconocida en su México natal y entre gran la población latina en Estados Unidos. Especialmente debido a su trabajo junto a Eugenio Derbez en la serie “La familia P. Luche”, entre otros proyectos conjuntos. Además, este domingo estará en pantalla en el programa “El Retador” en el Canal de las estrellas junto a figuras mexicanas como Lucero y Mijares.

Pero, a pesar de estas credenciales acá en Chile no es conocida. Para nada. Y esto es algo que aprendió de la manera más brutal. Duval participó del podcast “En Cortinas”, de los YouTubers Luisito Comunica y Berth, y ahí aprovechó de contar su experiencia en el país.

Consuelo Duval posa para promoción de “El Retador”

Resulta que hace unos meses, la actriz viajó a Chile para rodar la película “Malcriados” y ya desde su llegada a Pudahuel aprendió que su fama no era tal en esta parte de la región.

“Para que veas cómo la vida le da patadas al ego”, partió diciendo la presentadora de TV para revelar que llegó al aeropuerto esperando la misma recepción que habría tenido en México o en EEUU. Pero que no resultó de ese modo. Porque, si bien se sentía “la mejor comediante de Latinoamérica”, nadie sabía quién era.

“Seguramente te conocen y te van a abrir las puertas y vas a llegar a Chile, si es Latinoamérica”, dijo haber pensado antes de viajar. “Entonces llego a Chile y sabes lo que es que nadie, nadie me conocía”, dijo riendo.

Y eso tuvo consecuencias insospechadas para ella. “Tenía dos maletas grandototas y el pinche aeropuerto eran kilómetros e iba de muy mal humor y aparte cuando me pongo de mal humor todo lo contamino con mi mal humor y se dan cuenta”, explicó. Luego, dijo que un oficial del aeropuerto le pidió cargar sus maletas y a ella le extrañó que no la ayudara y la tratara con mucha indiferencia. Tras eso, le pidieron el papel de una vacuna específica con que su perra -que viajó con ella- no contaba. “Me tuvo tres horas en el cuartito”.

“Yo cada vez me ponía más flojita (pequeña) y decía ‘pinche ego, ya cállate’, a la chingada”, admitió. A esa altura Consuelo Duval incluso pensaba en que no debía haber viajado. Pero, luego se dio cuenta que se lo había buscado por su mala actitud. “¿Por qué me pongo tantas pinches trabas, por qué me creo tan pinche importante y no vivo?”, dijo.

Para cerrar, dijo “Fue una gran lección en mi vida”. Aparte de eso, la actriz tuvo una gran despedida de rodaje en febrero. De hecho, incluso tuvo a una banda de mariachi.