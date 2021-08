“Este personaje es maravilloso porque ella no puede tener hijos. Y como tú acabas de perder uno”: la razón de Ingrid Cruz para dejar Canal 13

La actriz Ingrid Cruz, quien actualmente interpreta a una detective en la teleserie “Demente” de Mega, confesó con dolor, los últimos episodios vividos en Canal 13 y por qué renunció.

En un live con Elisa Zulueta, Paloma Moreno e Ignacia Baeza, Cruz sostuvo que “en Canal 13 lo pasé muy mal cuando me fui. Muy, muy mal, porque además venía de un proceso muy duro. Había perdido a mi hijo. Estaba en Plutón. Y me tocó vivir una discriminación de la san puta madre, un trato… La peor vez que me han tratado en la vida”.

Rememorando, agregó que- de acuerdo a declaraciones recogidas por Glamorama– “yo creo que estaba en el peso que tengo ahora, y me acuerdo que estaban haciendo (la teleserie) Primera Dama. En esa época los sueldos eran súper altos. Les dije ‘con lo que me estás pagando a mí puedes tener a tres minas. Terminemos contrato. ¿Para qué? Puedes hacer lo que quieras’ (…) Y me da un personaje. Yo dije que me hiciera un casting para la protagonista, y me dijo que no porque ‘estaba gorda y vieja’”.

“Te voy a decir la peor frase que me han dicho en la historia. No voy a decir nombres ni nada. Voy a dejar la cagá. Hice el casting con Carola Arregui. Puedo decir que ha sido unas de las mejores escenas que he hecho en mi vida, porque desde la misma rabia, con los ovarios abiertos, porque de verdad era una loba, así lo soñaba y así me veía. Yo era una loba con sangre corriendo. Así soñaba, así de patio estaba… Me paré e hice una escena… ‘No, estás muy vieja, estas muy gorda, no estás para esto. Te voy a dar un personaje que está perfecto para ti. Este personaje es maravilloso porque… Este personaje es maravilloso porque ella no puede tener hijos. Y como tú acabas de perder uno, sabes perfectamente cómo hacerlo’”, confesó.