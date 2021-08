Luis Jara se las dio de “tía Yoli” y le predijo a Pamela Díaz que tendría un cuarto hijo

Se estrenó el nuevo programa de Pamela Díaz, en TVN, donde el primer invitado de “Mochileros” fue Luis Jara.

El cantante nacional dejó de una pieza a “La Fiera”, cuando dijo que sabía leer las manos y obvio, le hizo predicciones.

Tomó la mano de Díaz y comenzó: “Tú has estado verdaderamente enamorada, en tu vida, una vez hasta ahora, profundamente enamorada”.

Pero eso no fue nada, porque después vendría la pregunta del millón: “¿Tú puedes tener más hijos?”…y bueno, luego de la respuesta de Pamela Díaz, que ya tiene tres y que no quiere más, Lucho Jara le lanzó la bombilla: “Hay un cuarto hijo”.

También pronosticó que “veo un súper viaje que tú quieres o has querido hacer toda tu vida, que no has hecho pero que vas a hacer de la mano de un hombre que tú todavía no conoces”, por lo que en un futuro se vendría el término de su relación con Jean Philippe Cretton…se infiere.