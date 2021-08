Pamela Lagos habló del cáncer de su marido y reveló alentadora noticia

Pamela Lagos suele ayudar a personas que llegan buscando opciones al programa de TVN “Carmen Gloria a tu servicio”. Pero este fin de semana, la sicóloga habló sobre un complejo tema personal. Se trata del cáncer de su marido.

Felipe Vásquez superó una leucemia, pero fue nuevamente atacado en agosto del año pasado. Y esto implicó hospitalizaciones y un riesgo mayor debido a la imposibilidad de acudir nuevamente a quimioterapia como tratamiento.

La sicóloga repasó todo este en su cuenta de Instagram. “En marzo de 2020, por esta misma red, decidí contar lo que habíamos vivido con mi guerrero @pipevasquez en su lucha contra la leucemia. En ese momento les contaba feliz que él había ganado y lo hice para pedirles que -como él- eligieran quedarse con sus familias, que así como él había vivido en una burbuja de vidrio por meses, ahora había que quedarse en casa por nuestras personas amadas”, dijo.

Pamela Lagos contó que el regreso de la enfermedad en agosto del año pasado fue terrible. “Si la vez anterior había sido difícil ahora era peor, no había quimio que pudiera ayudarlo, sólo un trasplante de médula ósea podría salvarlo. Fuimos afortunados, Pipe tuvo a su hermano como donante compatible y en octubre pudo donarle vida”.

La profesional agregó que, a pesar de esta “suerte”, el asunto fue complejo. “No fue fácil, un mes en la UCI y en la UTI, una falla multi sistémica y la constante sentencia de ‘está muy débil, no sabemos si podrá lograrlo’. Pero mi guerrero no paró, prometió no dejarnos y peleó hasta volver con nosotras. Después de 4 meses volvió a casa, por fin Amelia no tendría que ‘entender’ a sus 3 años que el papá tenía que vivir en una clínica y ella no podía verlo”, dijo.

De hecho, su marido no podía tener visitas “y algo tan normal como una vuelta a la manzana parecía un sueño”. Pero todo esto ha mejorado notablemente desde ese entonces. Según contó Pamela, las defensas de Felipe subieron y pudo vacunarse contra el COVID-19.

“Hoy gracias a la vacuna, los médicos, los amigos que nunca se fueron, nuestras familias y a todos los que mandaron energías, viajamos a nuestra ciudad a reencontrarnos con los afectos”, dijo la sicóloga y dijo que debía pedir algo.

“Les cuento esto para nuevamente hacerles una petición, quiero pedirles dos cosas: Primero que se inscriban de @dkms_cl no todos tienen la fortuna de tener un familiar compatible. Hay quienes pasan años en busca de un donante, inscribiéndonos podemos salvar una vida”, dijo la hermana del periodista Sergio Lagos.

La profesional abogó por la necesidad de vacunarse, especialmente por quienes no pueden hacerlo: “Lo segundo es que sigan cuidándose y por sobre todo que se vacunen, por ustedes, por los suyos y por los cientos que como Pipe sueñan con hacerlo, pero su salud no se los permite, por los que todavía no pueden y por todos los que nos rodean”.