¡Mon Laferte está embarazada!: “Se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo, pero es que ya no puedo”

La cantante chilena Mon Laferte, reveló hoy que está embarazada. En un live no se aguantó y reveló la noticia, y ahora se entienden sus enigmáticos mensajes en redes.

“Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los treintaitantos porque antes no quería tener hijos. Y ha sido un año muy duro, muy difícil, de muchas hormonas y cambios de peso y de humor. Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más (sin decirlo)”, dijo por Instagram.

“Tengo miedo porque tengo que estar cuidándome mucho y tengo que estar en reposo absoluto”, reveló Mon Laferte en la transmisión de Instagram.

“Quiero llorar porque ha sido un año muy difícil. Ser mujer, estar en la industria y estar haciendo música, pasan muchas cosas atrás que no se cuentan”, agregó.

Mensaje misterioso de Mon Laferte

Hace un par de semanas la cantante publicó en Twitter: “Mándenme amor, luego les platico todo”.

De inmediato sus seguidores comenzaron a enviarle cariñosos saludos y hasta fotos con la artista, mandándole ánimo.

La última vez que había hecho noticia fue hace cerca de un mes, cuando confirmó el regreso a los escenarios tras la pandemia. “Después de un año y medio por fin podemos anunciar gira. Vamos a empezar en Estados Unidos por las medidas sanitarias y todo el tema de pandemia, pero poco a poco iremos sumando fechas por el mundo”, anunció.