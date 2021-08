Nataly Chilet en picada contra “Me Late”: “Manga de mentirosos, dejen de inventar cosas”

Un tenso diálogo fue el que se dio el pasado lunes en Me Late, cuando Nataly Chilet se contactó con el programa luego que replicaran información entregada en el espacio virtual Que te lo Digo, indicando que la modelo habría sido expulsada de MasterChef Celebrity tras ser sorprendida por una productora hablando por teléfono con un chef chileno para que le entregara tips en medio de los desafíos.

“Según me cuenta gente cercana a la producción de MasterChef, habría sido absolutamente eliminada tras un acuerdo secreto con la producción para hacerla perder en uno de los duelos. Pero la verdadera razón es que una productora la descubrió haciendo trampa y llamando por teléfono a un chef en Santiago, para que la asesorara en la preparación de platos”, dijo Sergio Rojas en pantalla.

“Nataly Chilet desaparecía, como que pedía permiso para ir al baño. Y al parecer ella se enteraba del plato que tenía que preparar e iba a llamar por teléfono”, comentó Daniel Fuenzalida. Sergio Rojas complementó que la participante era una de las favoritas, pero que una productora se dio cuenta que siempre iba al baño entre los cortes.

Tras los dichos de los panelistas, Nataly Chilet llamó al espacio de TV+ para entregar su testimonio. Primero, se dirigió al animador Daniel Fuenzalida saludando al público, “al público de Me Late, que me ha escrito muchísimo. Le mando un abrazo gigantesco. Y también a Paula Escobar, que se comunicó conmigo, que me mandó un mensaje. Y a la manga de mentirosos que tienes al lado, solo decirles que dejen de inventar cosas porque son unos cahuineros de mala monta”, dijo en un comienzo.

“Realmente es impresionante la capacidad que tienen, la creatividad que tienen… Y querido Sergio, a ti me dirijo con mucho cariño, porque ya que dijiste que yo era bruja: si sigues molestando te voy a convertir en sapo”, agregó, provocando las risas de Sergio Rojas. “¡Conviérteme en lo que quieras, pero en sapo no!”, contestó.

“Y si no te quedó claro, te digo de nuevo: mentiroso, mentiroso, mentiroso. Se sientan ahí a hablar mentiras de la gente constantemente y me tienen súper aburrida de tanta mentira“, continuó la modelo.

Durante el tenso diálogo, Daniel Fuenzalida intervino comentando: “Que bueno que estás al aire, que puedas expresarte, siempre con el respeto que te mereces y merecen también los panelistas, pero que tú nos cuentes realmente lo que pasó…”.

“No me han respetado nada, así que… Y yo soy como a mí me tratan. Si a mí me tratan así, yo respondo de esa manera. Y solo decirte que a mí no me expulsaron y que tengo una estupenda relación con mis compañeros hasta el día de hoy“, señaló Nataly Chilet.

Sergio Rojas replicó: “Nataly, pero a ti, según me informa gente de la producción, te descubrieron en un baño hablando con un chef chileno que te entregaba tips acerca de cómo hacer los platos o cómo lograr mejor las preparaciones”. Sin embargo, la modelo se defendió. “Sergio, mira, a mí me nadie me ha expulsado de MasterChef. También dijiste que yo tenía una muy mala relación con todos mis compañeros de MasterChef y yo los amo, los adoro, los respeto, los admiro y los voy a querer siempre y siempre van a estar en mi corazón”, dijo.

“Perdóname, no me contestaste”, insistió Rojas. “Yo solamente quería aclarar que todo lo que ustedes están diciendo es absolutamente falso, como de costumbre. Colegas, hagan la pega. Un besito grande, los quiero mucho”, cerró Chilet, cortando la llamada.