Julio César supo que la Fran se cambiará sus implantes por una rotura y le hizo una propuesta

Julio César Rodríguez dijo al comienzo de “Pero con respeto” de Chilevisión que tendría una entrevista histórica. Se trataba de su expareja Francisca García – Huidobro, con quien tuvo una relación hace quince años y con quien tiene un hijo, Joaquín. Fran le dijo que había sido su pareja más flaite, “lejos”. El diálogo casi recién había partido.

Hubo varios momentos de la conversación entre Julio César y la Fran en que salieron datos nuevos. Uno estuvo casi al final. La actriz le contó que le encontraron una rotura en un implante mamario y por eso se los va a cambiar. Su intención es intervenirse los párpados durante el proceso.

Entonces Julio César le planteó un volumen mayor al que tiene actualmente. “¿Me las querí pagar tú?”, lo desafío ella. La actriz fue insistente en decir que más que ponerse, es un cambio. “¿Tan forrada en plata estoy? En un cuerpo de 48 voy a tener unas pechugas de 19. Mi papá me preguntó por qué no me la sacaba no más. Y yo le dije, ¿entonces qué hago con la piel?”, dijo.

Además, recordó exactamente cuándo se puso sus implantes. “El 24 de junio cumplieron 15 años”, dijo y entonces le recordó que con Julio César para esa época ya no eran pareja.

La intervención de urgencia

Sin embargo, lo más emotivo fue cuando ella recordó el momento en que estuvo internada por una insuficiencia renal. Ahí Rodríguez le contó que había llevado a su hijo varias veces a la clínica, pese a que ella sólo se acordaba de una vez. “‘Tu mamá te necesita más que tú a ella. Tienes que tomarle la mano. Háblale’, fue lo que yo le dije”, dijo el conductor.

Además, ella rememoró que ese año no fue bueno y que los últimos días antes de ingresar a la clínica tuvo 39 grados de fiebre. “Hay dos días que no los tengo registrados en mi memoria. Me encantaría acordarme de todos los que estaban ahí. Hay una enfermera de la que no sé su nombre, pero tengo su cara grabada en mi memoria. Si me está viendo, que me escriba”, dijo la Fran.

Y explicó que la mujer le había puesto debajo de la almohada una estampa religiosa. “Me acuerdo que su cara era como un ángel”, dijo.