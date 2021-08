“Me carga que la gente llore o se emocione”: la particular mirada de Pamela Díaz a su rol de entrevistadora

La TV es un medio de comunicación que busca, por sobre todo, generar emoción para su audiencia. Y nada más apropiado para ello que mostrar entrevistados e historias que logren eso en los televidentes. Es por eso que causa extrañeza lo que Pamela Díaz comentó en un episodio reciente de “Me Late Prime”. Especialmente porque acaba de debutar en TVN su propio espacio, “Mochileros”.

Todo comenzó cuando Daniel Fuenzalida consultó a la conductora sobre si el flamante espacio sería de farándula o no.

Pamela Díaz: “No… A mí me pasa algo: me carga que la gente llore o que se emocione. Odio esa cosa. Me carga”

Daniel Fuenzalida: “Entonces en tu programa no vamos a ver emociones”

Díaz: “Sí hay, eso es lo más raro, porque se emocionan. Si voy contigo, que hemos carreteado, hemos conversado, ya sé más o menos y te pregunto algo, yo sé que te emociona, pero no quiero que estés llorando. Y les pasa, seguramente porque entran en confianza y empiezan como… (gesticula un puchero). Y por dentro estoy ‘puta, que no llore'”

Sergio Rojas: “¿Cómo? Si eso es muy bueno”

Díaz: “Bueno, pero yo soy anti eso. Digo ‘que no llore porque me va a cagar el programa. Me va a joder el programa’. Porque no sé qué hacer, no sé si abrazarlos”

Rojas: “Escúchalos”

Díaz: “Sí los escucho, estoy todo el rato escuchando, que lo hago perfectamente, estoy felicitada por eso. En serio, los cámaras y el director me dicen ‘nos pasa mucho que hemos grabado con ene gente que cuando el invitado se emociona, tienden a preguntarle y preguntarle, como que quieren que lloren más y no se callan nunca'”

Fuenzalida: “Y tú dejas el silencio”

Díaz: “Que me cuente lo que me quiere contar nomás, después se eliminará si es fome”

Fuenzalida: “Pero tú estás ‘que pare de llorar'”

Díaz: “Yo estoy ‘ay, que no llore más’, porque yo no lo voy a abrazar, nica lo abrazo, me carga abrazar a la gente. Y así empiezo: ‘Yo no lo voy a abrazar y este otro va a seguir llorando, p*ta la lesera’. Igual me da pena lo que está diciendo y yo no puedo llorar tampoco, voy a parecer estúpida llorando. No, mejor no'”

Fuenzalida: “¿Y a ti no te emociona?”

Díaz: “Sí, me emociono, pero me hago la linda, porque tengo que llevar el tema”

Rojas: “Pero tú estás pensando todo eso mientras él te está contando una tragedia griega”

Caniulef: “El invitado se está soltando y ella por dentro ‘que no llore, que no llore'”

Díaz: “De repente siento que de verdad se emocionan y quieren, no sé po, me imagino que cuando tú estás triste quieres que te abracen, y yo digo ‘no lo voy abrazar nica, me carga abrazar'”

Fuenzalida: “¿Quién es el que más lloró?”

Díaz: “A todos les han pasado cosas así, pero no es que lloren, es ‘de verdad me afecta esto’. Más encima con la pandemia se le murió alguien, todos están mucho más sensibles”

Fuenzalida: “¿Pero es un programa donde hay mucho llanto?”

Díaz: “No, simplemente es que hay un momento después de que caminamos un rato en que les pregunto algo. Además de que yo tampoco leo sus historias, no tengo idea. Se supone que alguien normal, que yo no me encuentro tan normal, tengo que abrazarlo, contenerlo, algo”

Fuenzalida: “No, porque estás haciendo una entrevista”

Caniulef: “No es necesario que lo abraces, eso es un vicio de la televisión”

Fuenzalida: “A lo mejor tú sin querer estás haciendo un trabajo extraordinario”

Díaz: “Ah, sí, obvio que sí”

Rojas: “Hay que empatizar”

Díaz: “Empatizo con él, le pregunto y me interesó en el porqué está triste”

Fuenzalida: “¿Y te emocionaste en alguno de los capítulos?”

Díaz: “Sí, pero no lloro, porque no me nace llorar nomás”

Fuenzalida: “¿Nunca has llorado en televisión?”

Díaz: “Sí”

Rojas: “Pero te puedes emocionar, te puede caer una lágrima”

“Sí, pero me emociono y todo, y al final me pasa que el invitado me abraza a mí”, dijo para cerrar el tema Pamela Díaz.