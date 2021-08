Vanessa Borghi se ríe de quienes la atacaron: “Tengo menos carne que wantán”

La modelo Vanessa Borhi publicó en su Instagram una imagen de ella comiéndose un pedazo de pizza. Y lo hizo poco después que entre los comentarios a una foto de ella haciendo ejercicio había varios en los que se la cuestionaba por ser muy delgada, o tener menos carne que un wantán, siguiendo las palabras que se usaron. No es la primera vez que contesta a algún comentario, en todo caso.

Entre otras cosas, los mensajes fueron “tiene menos carne que un vidrio” o “cuidado con el viento que se la puede llevar”.

Entonces, a modo de enfrentar estos troleos, Vanessa Borghi subió una imagen de ella comiendo. “Ya que en la foto anterior me comentaron que tengo menos carne que un wantán, acá estoy disfrutando jaja”, partió diciendo la modelo. Y luego añadió: “Nahhh mentira. La verdad poco me importa si opinan si estoy flaca o con más kilos”, insistió.

A su juicio “es totalmente innecesario hablar del cuerpo de otros y muchísimo peor si es para criticar. A veces estoy conforme con mi cuerpo, otras no. Pero, ¿saben qué? Es un envase. Lo más importante es agradecer que estoy saludable y que este cuerpo me acompaña en todo momento. ¡Me permite hacer todo! ¿De qué me voy a quejar?”.

Y todo esto lo concluyó llamando a temer “más amor propio (puede ser difícil, pero intentémoslo)”.