Pampita y separación de Vicuña: “No tengo nada para decir”

Pampita, Carolina Ardohain, la expareja de Benjamín Vicuña, evitó este viernes 20 referirse al quiebre de la relación entre el actor chileno y Eugenia China Suárez. Le consultaron apenas un par de horas después de que Vicuña hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram. Ella se dirigía a realizar el programa “Pampita Online”.

El programa “Los Ángeles de la Mañana” la ubicó y la conductora decidió no hablar. “Ya saben que de eso no hablo. No tengo para decir”, dijo. De todas maneras, nunca sacó la sonrisa de su rostro. Le consultaron si sus hijos estaban al tanto de la separación y decidió dar por finalizada la nota: “Hasta Luego”. Pese a la insistencia del cronista, ella agregó: “Nada que opinar”.

Vicuña y Suárez estuvieron cinco años en pareja; tuvieron dos hijos. Mientras Pampita y el actor chileno estuvieron diez años pero se separaron en medio de un escándalo donde a la China la apuntaron como la tercera en discordia. En 2015, cuando Vicuña y Suárez protagonizaron “El hilo rojo”, Pampita llegó al motorhome y sostuvo que los descubrió in fraganti.

“Había olor a sexo”, llegó a decir la modelo en medio de un ataque de furia. Entonces, ella decía que estaba en pareja con el padre de sus hijos, mientras que él salía a desmentirla afirmando que ya no. De todas formas, recién al año siguiente, en en mayo de 2016, Vicuña y la China confirmaron su relación, en coincidencia con el estreno de la película.