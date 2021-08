SANFIC 17: estas películas puedes ver el fin de semana

En esta 17° edición del Santiago Festival Internacional de Cine, que se realizará hasta el próximo domingo 22 de agosto, podrás deleitarte con la selección de películas de la Competencia Internacional y de las secciones; Retrospectiva, Visiones del mundo, Función Especial, Directoras en foco y SANFIC Educa, son parte del contenido que podrás disfrutar durante toda la semana del festival, hasta agotar cupos

PROGRAMACIÓN SANFIC 17

Gran Avenida – Competencia Cine Chileno

Camilo es un micro empresario que desea tener un hijo, pero sus intentos no funcionan. Josefina es una dentista que desea irse a vivir a Brasil y no se atreve a confesar su plan a su esposo. Ronald es un oficinista que quiere compartir con su pequeña hija, pero su ex mujer planea vivir en el norte de Chile, a miles de kilómetros de distancia. Un celular robado, malas decisiones y muchas torpezas enfrentan a estos tres vecinos de Gran Avenida, al sur de la ciudad de Santiago.

Actitud – Competencia Talento Nacional SANFIC

Alberto, pintor de 88 años, vive en una casa de ancianos. Un día, recibe la visita de un viejo amigo que le propone pintar un cuadro sobre la abolición de la pena de muerte, tema que comparten desde sus luchas de juventud. Él se niega, pero finalmente acepta la propuesta, entrando en un trance en el que se mezclan su vida, el arte, la muerte y los sueños.

Fervor – Competencia Talento Nacional SANFIC

Tomás, un adolescente gay de Zapallar, experimenta la emoción y el miedo del primer amor juvenil a través de música pop, ensoñaciones y fantasías.

El borde de las sombras – Competencia Talento Nacional SANFIC

Santiago, 1992. Una familia conformada sólo por mujeres se enfrenta al crudo relato de Amanda, la chica de 17 años, que decide revelar un escabroso testimonio luego de la muerte de su padre.

True Mothers – Maestros del Cine

Tras sufrir una larga e infructuosa serie de tratamientos de fertilidad, Satoko y su marido Kiyo-kazu toman la decisión de adoptar un niño. Seis años después, reciben una llamada telefónica que amenaza su felicidad: una mujer exige que le devuelvan a su hijo o que le den su dinero.

Next Door – Función Especial

En un encuentro aparentemente casual, la estrella de cine Daniel, se enfrenta a Bruno, uno de los perdedores de un Berlín reunificado y aburguesado. Él sabe todo acerca de Daniel y está empeñado en vengarse. Dirigido y protagonizado por Daniel Brühl en su debut como director.

Puedes revisar la cartela completa del fin de semana aquí.