Carmen Gloria Arroyo revela quien es la única persona en la TV a la que considera su amiga

Carmen Gloria Arroyo y Pamela Díaz viajaron a San Pedro de Atacama en el marco del programa Mochileros de TVN.

En dicho espacio, la abogada señaló que tiene pocas amistades, indicando que solamente considera amiga a una persona de la televisión.

Luego que Pamela Díaz le indicara que no le gustan los abrazos, la conductora de Carmen Gloria a tu servicio reveló que “tengo pocos amigos”.

Tras esto, la animadora del espacio le consultó si no le molesta que la gente se preguntara por qué no tenía más amistades en la TV.

“No, me da lo mismo, que digan lo que quieran. Uno puede tener compañeros de trabajo, no toda la gente es amiga de gente con la que trabaja en su oficina, te puedes llevar bien, te pueden caer simpático, pero no necesariamente ser tus amigos”, expresó Carmen Gloria Arroyo.

En ese punto, especificó que “para mí ser amigos es un grado mucho más profundo, es donde comparto mi intimidad, lo que pienso”.

Finalmente, Pamela Díaz le preguntó si consideraba amigo a alguien de la televisión, respondiendo en primera instancia que no.

De inmediato, se corrigió, afirmando que “soy amiga de la Eva (Gómez), pero ella ya no está en televisión, por eso no la cuento”.