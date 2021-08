“Soy aries, por eso me fui a vivir a la montaña”: la pataleta de Camila Recabarren en “MasterChef Celebrity”

Un tenso momento vivió el equipo rojo durante la competencia de este domingo en “MasterChef Celebrity”, donde la capitana Camila Recabarren protagonizó una verdadera rabieta que descolocó a sus compañeros.

La modelo recibió el reto de la jueza Fernanda Fuentes, lo que la llevó a perder la calma y poner a prueba la paciencia de sus compañeros.

Captura

La prueba consistía en que los capitanes, quienes eligieron a dedo a su equipo, sólo podían comunicarse con mímicas a través de piezas de madera con forma y diseño de mimos.

Así Camila Recabarren debía entregarle la receta del plato a su equipo conformado por Yamila Reyna, Álvaro López, Begoña Basauri y Naty Chilet.

Sin embargo la modelo poco caso hizo a las reglas por lo que su equipo fue penalizado con 5 minutos.

Ahí Recabarren se tiró al suelo, visiblemente amurrada, dejando descolocados a sus compañeros. “No quiero ganar más”, tiró.

“Si no quieres hacerlo hazlo por nosotros”, le replicó Yamila Reyna, mientras que Álvaro López dijo: “Estamos llegando a la resolución de manguerearla, de asustarla con agua”.

Más tarde, Recabarren explicó a las cámaras su rabieta: “Me bloqueé, (…). No sé por qué soy así, soy aries. Por eso me fui a vivir a la montaña para no molestar a nadie”.