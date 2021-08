Periodista de matinal explica de dónde sacó casquillos tras tenso interrogatorio de carabinero en medio de despacho en vivo

La periodista Daniela Muñoz enfrentó la mañana de este lunes 23 un tenso momento en medio de un despacho en vivo para “Contigo en la mañana”, de Chilevisión. Cuando reporteaba sobre un homicidio en un paradero en Lo Espejo, mostró dos casquillos de bala que encontró en las cercanías del hecho. Y eso causó alarma entre los policías, que pensaron que estaban vinculados al caso que ellos investigaban.

Fue así como la periodista proseguía su relato cuando fue interrumpida por un funcionario de carabineros. “¿Me quiere decir algo?”, preguntó Muñoz. “¿De dónde las sacó?”, le consultó el carabinero en alusión a las vainillas. Ante eso, la comunicadora aclaró que “no estábamos en el sitio del suceso. Estaba cerrado. Lo encontramos en la vereda del frente. Lo voy a dejar acá”, añadió.

Ahora, en una entrevista con “Las Últimas Noticias” explicó la situación. “Al llegar, ya estaban Carabineros y la PDI y el sitio acordonado. A unos 25 ó 30 metros un productor encontró dos casquillos de bala. Me los pasó. Los mostré en cámara para graficar o evidenciar de manera empírica que estábamos en un lugar en el que constantemente se registran balaceras”, dijo.

Y cuando el carabinero le preguntó, ella dijo ahora “altiro le dije que no los había sacado del sitio del suceso y que si los necesitaba se los dejaba ahí. Se quedó callado, después no se me acercó nadie y no se los pasé porque se vio sorprendido. Pensó que los había sacado del sitio del suceso”. Además, contó que ella los encontró “en la cunera”.

Además, la periodista añadió que “con todo respeto lo digo: el equipo que trabaja en la mañana y yo sabemos que no podemos traspasar el sitio del suceso con huincha amarilla porque está custodiado por Carabineros. Es un delito. ¿Cómo vamos a entrar a sacar balas a un lugar que tenía por lo menos cuatro carabineros además del grupo de la PDI?”, dijo.

“Al principio me lo cuestioné y pensé ‘quizás cometí un error’, pero después entiendo cómo funciona el ejercicio periodístico. En ningún momento nosotros trasgredimos o alteramos el sitio del suceso”, concluyó.