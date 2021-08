Las románticas postales de Pancha Merino junto a su novio en Italia

Alrededor de un mes lleva Pancha Merino fuera de Chile. La actriz está en Italia, junto a su novio, Andrea Marocchino. Y de este viaje, Merino ha compartido una serie de imágenes a través de redes sociales.

Se trata de románticas postales, que van desde paseos en góndola a atardeceres y bellos paisajes. Además, la actriz compartió una infartante foto en bikini que hace dudar de su edad: 48 años.

Acompañando ese imagen, escribió: “A mis 48 años, ahora más que nunca sé lo que quiero vivir. Cómo y con quien. Amo lo natural, normal y simple de la vida. Compartir con amigos de verdad que quiero y me quieren, con los que hay en común valores de vida, que no se enseñan, ni se compran con dinero. Ahora puedo decir que amo con el alma y me siento amada, estoy profundamente agradecida de la vida”.

En tanto, al pasar por Milán, específicamente por su catedral, Pancha Merino escribió: “Lo lindo de viajar, es sorprenderme con el poder de la creación, de seres humanos que lograron lo imposible y dejaron una huella en la Tierra”.

También contó en LUN sobre su paso por Venecia. “Eran las tres de la mañana y no podía ir a dormir paseando por las calles. Me sentía como un niño en Disney- Es tan linda esa ciudad en el agua. No podía creerlo. Nunca había ido. Florencia es hermosa, pero Venecia es impactante. Anduvimos en góndola y el gondolero cantaba. Me contó que se había dado tres vueltas por andar borracho”, dijo la actriz que ya se despide de su viaje junto a su novio.