Dino Gordillo se contagió de covid luego de que lo operaron dos veces por fuertes dolores

El humorista Dino Gordillo enfrenta un difícil momento de su salud. Ya lleva un mes internado en una clínica. Lo operaron de urgencia dos veces y también resultó positivo al covid. Su hija Camila Guzmán relató que todo partió con un dolor en una de sus piernas y por eso fue a consultar a los especialistas.

En el matinal “Bienvenidos” de Canal 13, Camila Guzmán dijo que su padre tenía un “fuerte dolor en una de sus piernas. Le encontraron una hernia en la columna. En esa hospitalización lo dejaron. Le hicieron un bloqueo facetario esperando que pudiera reducir su dolor. Lo dieron de alta, pero tuvimos que volver con él porque seguía muy mal”, indicó.

La operación no tuvo resultados y por eso volvió a la clínica. En un contacto con el propio Dino Gordillo, éste contó que “vine por una cirugía de un día, que me operaban en la mañana y me iba a mi casa al día siguiente. Vinieron dolores insoportables. Llevo una semana con morfina todo el día y sigo con mucho dolor. Nunca había sufrido tanto. Me caí al suelo. El personal me ha cuidado muy bien, son muy amorosos. Me han prestado su hombro”, dijo.

Además, añadió que “la primera semana después de operado no daba más. Fue insoportable. Al séptimo día, de nuevo a pabellón por la columna. Sigo con los dolores hasta hoy. Pedí cambio de médico. Ahora me está viendo otro doctor, jefe de neurocirugía. Estamos viendo qué es lo que tengo”, agregó.

Y en cuanto al covid, Dino Gordillo dijo que “me descubrieron una infección en la columna. Esa infección me la pegué acá, tal cual me pegué el covid acá mismo en la clínica. Estoy saturando 98. Mis pulmones están con cero problemas. Solicité otro examen, pero hasta ahora nadie me ha dicho nada”.