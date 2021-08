Julio César recordó con Carcuro cuando O.J. Simpson venía al “De Pe a Pa” pero lo vetaron

Julio César Rodríguez tuvo como invitado este lunes 23 a Pedro Carcuro, el relator y comentarista deportivo de TVN. El actual conductor de “Pero con respeto” de Chilevisión trabajó con Carcuro en “De pe a pa” hace más de 20 años. Entonces gran parte del programa estuvo dedicado a recordar antiguas anécdotas de esos tiempos.

Así revelaron que una vez tenían a O.J. Simpson a punto de embarcarse para que lo entrevistaran en “De Pe a Pa”. Recordaron que Víctor Gutiérrez, el actual director ejecutivo de La Red, estaba con Simpson en el aeropuerto de Los Angeles para tomar el avión rumbo a Chile.

En ese momento Simpson, según afirmaron, todavía no daba entrevistas luego de ser declarado no culpable en el juicio por homicidio de su exesposa y un repartidor de pizza. Pero mientras negociaban para que la plana ejecutiva de TVN accediera a traerlo, finalmente les dijeron que no.

“A Víctor Gutiérrez le dio diarrea”, aseguro Julio César durante el relato de esos hechos. Contó que Gutiérrez encabezó la operación para traerlo hacia Chile. Pero Carcuro reveló por qué al final no lo trajeron: un manual de TVN les impedía traer a personas acusadas de femicidio sin importar si lo hubieran declarado culpable o inocente. “Se tuvieron que devolver”, dijo.

Entonces fue que Julio César se acordó que a Gutiérrez, por los tira y afloja del caso, “le empezó a doler la guata”.