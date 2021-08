Se fue un grande: muere Charlie Watts, baterista de The Rolling Stones

El histórico baterista de The Rolling Stones, Charlie Watts falleció este martes.

El músico británico tenía 80 años y, según dio a conocer su publicista, Bernard Doherty falleció de manera pacífica acompañado de su familia. Watts estaba internado en una clínica de Londres al momento de su muerte.

“Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts”, decía un comunicado, que aseguraba que era “un querido esposo, padre y abuelo” y “uno de los más grandes bateristas de su generación”.

En el texto se pidió por la privacidad de sus cercanos.”Solicitamos amablemente que se respete la privacidad de su familia, miembros de la banda y amigos cercanos en este momento difícil”, decía.

Esta noticia llega semanas después de que se anunció que Watts no podría tocar en fechas de la gira estadounidense de The Rolling Stones para recuperarse de un procedimiento médico del cual no se dio mayor información. La gira debía comenzar en septiembre, tras las canceladas fechas de 2010. Vale recordar que Watts padeció cáncer de garganta en 2004.

El baterista había sido miembro de los Stones desde enero de 1963, cuando se unió al grupo de Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones.

Como parte de la banda, se convertiría en uno de los músicos más populares del siglo XX y en uno de los grandes referentes musicales hasta el día de hoy.

El cuarteto estuvo por última vez en Chile en febrero de 2016. En esa ocasión se presentó ante un Estadio Nacional repleto.