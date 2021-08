Andrés Velasco reveló que tiene un trauma con las motosierras por rol en teleserie “Alguien te mira”

Gracias a “Demente”, teleserie de Mega en la que se acaba de revelar que Dante es quien raptó al pequeño Mateo, el actor Andrés Velasco es uno de los hombres del momento. Y, para suerte de la actriz Teresita Reyes, hace ya más de un mes había acordado que él la acompañara en un Live de Instagram. Algo que se concretó el martes en la noche.

Como parte de la conversación, que partió siendo sobre los villanos de Pablo Illanes -“son todos malos, todos sospechosos”-, Velasco contó el terror que le tiene a las motosierras. Algo heredado de otra teleserie escrita por Illanes, “Alguien te mira”.

La producción estuvo al aire en 2007, y el actor contó durante la conversación sobre su miedo a esas peligrosas herramientas. Nada de raro, considerando el brutal fin de personaje en esa teleserie, crimen que cometió Julián, un asesino en serie interpretado por Álvaro Rudolphy.

“La escena de la motosierra creo que fue mi primera muerte en televisión. Muy traumática por lo demás, porque para empezar, grabamos con una motosierra de verdad”, dijo Velasco.

Y esto tiene una explicación simple. Pues aunque se tomaron las medidas de seguridad necesarias, el actor tuvo muy cerca suyo una sierra. Lamentablemente, eso no quedó en el set, sino que se convirtió en una especie de trauma”

“Se hizo el juego de cámaras y yo alcancé a sentir el motor muy cerca de mi oído, así que quedé con el pequeño trauma, al punto que dos días después sentí un motor fuerte de una moto, lo que sea, y me vino un tiritón”, dijo.

Eso sí, la escenas particulares no quedaron en eso para Andrés Velasco. Pues si bien fue “decapitado”, no dejó de aparecer en pantalla. Al menos, lo hizo sy cabeza.

“En esa misma parte, me tocó actuar de mi cabeza, porque este gallo me cortó mi cabeza y la guardó en un refrigerador. Ahí no se hizo el efecto de la cabeza de mentira. Usaron mi cabeza y después con efectos borraron, mi cuerpo”, explicó.

Eso sí, esa grabación fue bastante menos traumática. “De repente dicen acción y tienes que poner la cara de algo”, dijo riendo el intérprete.