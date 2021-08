Neme defendió a Patricia Maldonado y puso en duda si su salida de Mega fue porque “Chile cambió y no quiere verla”

José Antonio Neme recordó en una entrevista con el programa “La Hora Mediática” la salida de varios rostros del matinal “Mucho Gusto” de Mega y se cuestionó si la partida de Patricia Maldonado del espacio fue porque “Chile cambió y no la quiere ver” en pantalla.

El periodista del espacio matinal del canal privado abordó el tema de las salidas de Katherine Salosny y Maldonado, a las que defendió por su aporte en el programa.

“Nunca pude entender bien cómo se dieron las cosas con la Patty (…) ella es parte fundamental de la historia del programa, no puedo negar eso, es una mujer muy talentosa, una mujer que sabe mucho de espectáculos, eso lo hace muy bien”, aseguró el comunicador, quien aseveró que el reclamo de unos pocos terminó por marcar el cambio de paradigma en la TV chilena tras el estallido social de 2019.

Las dudas de Neme por la salida de Maldonado

“Yo tengo mis dudas sobre si Chile cambió y no quiere ver a Patty Maldonado y quiere otras cosas. No sé. Yo creo que hay gente que grita mucho y pareciera que fueran la mayoría, pero es gente muy estridente nomás”, argumentó.

Si bien reconoció que no comparte “para nada las ideas” de Maldonado, destacó que “nunca vi a Patricia Maldonado usar el espacio del matinal para hablar de política, ni para defender a Pinochet ni para negar violaciones a derechos humanos”.

“Ella nunca lo hizo, por lo menos mientras yo estuve ahí. Ella tenía un perfil distinto, ella se relacionaba con gente de la tercera edad, siempre sus análisis iban en esa línea, siempre entraba al juego, le gustaba el espectáculo, cantaba, en fin. Sí, ella nunca escondió su posición política, ¿pero por qué no podría estar? Que yo sepa, Patricia Maldonado no ha matado a ni una persona ni ha hecho desaparecer gente, o sea, no me explico, tampoco usaba la tribuna para hablar del tema”, continuó.

En su análisis, Neme profundizó en el programa de Twitter Spaces La Hora Mediática en ciertas decisiones editoriales que profundizaron en realizar cambios de rostros una vez desatadas las protestas de la ciudadanía por temas de desigualdad social y la redacción de una nueva Constitución.

“Me parece que ahí se generó una especie de tormenta perfecta, entre el estallido social, algo de desorientación editorial, confusión. No sólo en Mega, en todos los canales, en mayor o menor medida tuvieron dificultad para leer el fenómeno, algunos lo hicieron menos mal que otros, pero al final estaban todos golpeados, no sabían cómo entenderlo. ¿Qué era esto? ¿Pillaje, manifestación, revolución, reivindicación, narcotráfico, anarquía, o todo al mismo tiempo? Yo creo que esa suerte de tsunami editorial arrasó con figuras televisivas, ejecutivos, directores, contenidos, en fin, y Patricia Maldonado es una víctima de eso”, recalcó, al paso que descartó que sus diferentes posturas hayan sido un problema para realizar el programa.

“Yo no comparto para nada las ideas de Patricia Maldonado en términos políticos y ella lo sabe, pero le permito que exista, que hable y que diga lo que piensa, pero con respeto. No le vamos a poner una cinta en la boca, ¿qué es eso?”, finalizó.