Patricia Maldonado rechazó ser candidata al Congreso: Tenía “mis razones importantes”

La expanelista de “Mucho Gusto”, Patricia Maldonado, confesó en su programa de YouTube “Las Indomables” que le ofrecieron ser candidata constituyente y luego al Congreso, y que lo rechazó.

De acuerdo a las declaraciones recogidas por El Dínamo, Maldonado dijo que “tomé mi determinación muy pensado. Lo conversamos aquí en mi casa en forma privada. Cuáles son las razones específicas por las cuales yo no quise ni acepté, ni concejalía, ni alcaldía, ni diputado, ni senadora”.

Sostuvo que tuvo “razones importantes” para no aceptar postular a un cargo público, pese a que hay gente que dice “pucha la Maldo se acobardó”, pero ella dejó en claro que “no, ni muerta”.

“Si hay alguien que no es cobarde soy yo y mire que me han dado pues”, insistiendo en que “fueron otras razones muy personales, muy de familia y me alegro por ese lado”.