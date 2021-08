Antonella Ríos se fue con todo contra programa de Yerko y Javiera Contador: “Si hubiese sabido que iba a pasar algo así no voy”

Antonella Ríos lo pasó bien mal en la grabación del nuevo programa de Mega, “Pecados Digitales”, conducido por Yerko Puchento y Javiera Contador.

De acuerdo a lo que contó el periodista Sergio Rojas en Me Late, sin que la actriz supiera, invitaron a una feminista que la habría interpelado por una su plataforma de contenido sensual, donde Ríos sube fotografías casi desnuda.

“Le ponen a una feminista que es de corte acérrimo que la deja como si estuviese instando a la prostitución a las menores y que estaría haciendo un trabajo muy denostable”, sentenció dijo Rojas respecto a la grabación del programa.

Al espacio entregó su versión: “Yo me puse brígida (…) Yo iba a reírme y a pasarlo bien y ¡pum!, aparece una chica (diciendo) ‘lo que tú estás haciendo es súper malo’, en base a las fotos que yo subo, a cómo soy incluso”, precisó Antonella Ríos.

“No de mala manera, pero ella estaba defendiendo su postura y yo tuve que agarrar la lanza para defenderme, porque iba con la guardia muy baja, pensado que lo iba a pasar bien. Porque la invitación era a reír de buena gana y pasarlo muy bien”, reiteró.

Según ella, nadie la advirtió que tendría que enfrentarse a otro invitado. “No tendría por qué saberlo, pero la invitación era a pasarlo bien, a relajarse. Estuve cero relajada. Más que pelear o enojarme, o sentirme mal, no estaba preparada y me pilló volando bajo y no argumenté”, dijo.

“Si hubiese sabido que iba a pasar algo así no voy, porque ando buscando mi paz mental’”, sentenció.